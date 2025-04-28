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ຂ່າວສານ

ກຳ​ລັງ​ແຮງ ຫວຽດ​ນາມ - ແຫຼ່ງ​ລະ​ດົມ​ກຳ​ລັງ​ໃຈ​ໃຫ້​ແກ່​ຂະ​ບວນ​ການ​ປົດ​ປ່ອຍ​ທົ່ວ​ໂລກ

ໄຊຊະນະວັນທີ 30 ເມສາ 1975 ແມ່ນບົດເພງອະມະຕະກ່ຽວກັບການຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍຊາດພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳນຳພາຂອງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ, ແມ່ນແຫຼ່ງລະດົມກຳລັງໃຈໃຫ້ແກ່ການປົດປ່ອຍທົ່ວໂລກ.
ລົດຖັງຂອງກອງພົນນ້ອຍລົດຖົງ - ລົດຫຸ້ມເກາະ 203, ບຸກເຂົ້າທຳນຽບເອກະລາດ ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 30 ເມສາ 1975 (ພາບ: TTXVN)

ນີ້ແມ່ນຂໍ້ສັງເກດຂອງທ່ານ Miguel Mejía, ເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກຂະບວນການຝ່າຍຂວາເອກະພາບ (MIU), ສາທາລະນະລັດ ໂດມີນີກາ, ໃນການແລກປ່ຽນກັບນັກຂ່າວສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາເມລິກາ ລາຕິງ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ (ວັນທີ 30 ເມສາ 1975 – 30 ເມສາ 2025).

        ໃນຊຸມວັນເດືອນ ເມສາ 1975, ເມື່ອໄດ້ຮັບຂ່າວໄຊຊະນະຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ລາຊາຜາກົດໄປທົ່ວໂລກ, ທ່ານ Miguel Mejia ເຊິ່ງພວມເປັນການນຳນັກສຶກສາຂອງຂະບວນການປະຊາຊົນສາທາລະນະລັດ ໂດມີນີກາ (MPD). ໃນທ່າມກາງສະພາບການນັ້ນ, ໄຊຊະນະວັນທີ 30 ເມສາ ຂອງ ຫວຽດນາມ ເໝືອນດັ່ງກະແສລົມໃໝ່ ປຸກລຸກແປວໄຟປະຕິວັດໃນລຸ້ນໄວໜຸ່ມສາທາລະນະລັດ ໂດມີນາກາ . ຕາມທ່ານແລ້ວ, ໄຊຊະນະນັ້ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ແຫຼ່ງລະດົມກຳລັງໃຈຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງກາຍເປັນແປວໄຟເຍືອງທາງໃຫ້ແກ່ບັນດາປະຊາຊາດທີ່ພວມຕໍ່ສູ້ເພື່ອຍາດເອົາເອກະລາດ, ເສລີພາບ. ໄລ່ມາຮອດທຸກວັນນີ້, ພາຍຫຼັງເຄິ່ງສະຕະວັດ, ບົດຮຽນກ່ຽວກັບຄວາມອົງອາດກ້າຫານ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງມີສັນຕິພາບຂອງ ຫວຽດນາມ ຍັງຮັກສາຄຸນຄ່າໄວ້ເໝືອນເດີມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ແລະ ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ລາວ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີປະ​ດັບຫຼຽນ​ໄຊ​ຂອງ​ ລາວ ​ມອບ​ໃຫ້​ການ​ນຳ​ຂັ້ນ​ສູງ ຫວຽດ​ນາມ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ແລະ ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ລາວ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີປະ​ດັບຫຼຽນ​ໄຊ​ຂອງ​ ລາວ ​ມອບ​ໃຫ້​ການ​ນຳ​ຂັ້ນ​ສູງ ຫວຽດ​ນາມ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດ້ປະດັບຫຼຽນໄຊອິດສະຫຼະ ຊັ້ນໜຶ່ງໃຫ້ແກ່ ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາອະດີດຮອງປະທານປະເທດ ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິບິ່ງ, ທ່ານນາງ ເຈື່ອງໝີຮວາ, ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິຢວານ ແລະ ທ່ານນາງ ດັ້ງທິງອກທິ້ງ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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