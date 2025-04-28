ຂ່າວສານ
ກຳລັງແຮງ ຫວຽດນາມ - ແຫຼ່ງລະດົມກຳລັງໃຈໃຫ້ແກ່ຂະບວນການປົດປ່ອຍທົ່ວໂລກ
ນີ້ແມ່ນຂໍ້ສັງເກດຂອງທ່ານ Miguel Mejía, ເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກຂະບວນການຝ່າຍຂວາເອກະພາບ (MIU), ສາທາລະນະລັດ ໂດມີນີກາ, ໃນການແລກປ່ຽນກັບນັກຂ່າວສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາເມລິກາ ລາຕິງ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ (ວັນທີ 30 ເມສາ 1975 – 30 ເມສາ 2025).
ໃນຊຸມວັນເດືອນ ເມສາ 1975, ເມື່ອໄດ້ຮັບຂ່າວໄຊຊະນະຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ລາຊາຜາກົດໄປທົ່ວໂລກ, ທ່ານ Miguel Mejia ເຊິ່ງພວມເປັນການນຳນັກສຶກສາຂອງຂະບວນການປະຊາຊົນສາທາລະນະລັດ ໂດມີນີກາ (MPD). ໃນທ່າມກາງສະພາບການນັ້ນ, ໄຊຊະນະວັນທີ 30 ເມສາ ຂອງ ຫວຽດນາມ ເໝືອນດັ່ງກະແສລົມໃໝ່ ປຸກລຸກແປວໄຟປະຕິວັດໃນລຸ້ນໄວໜຸ່ມສາທາລະນະລັດ ໂດມີນາກາ . ຕາມທ່ານແລ້ວ, ໄຊຊະນະນັ້ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ແຫຼ່ງລະດົມກຳລັງໃຈຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງກາຍເປັນແປວໄຟເຍືອງທາງໃຫ້ແກ່ບັນດາປະຊາຊາດທີ່ພວມຕໍ່ສູ້ເພື່ອຍາດເອົາເອກະລາດ, ເສລີພາບ. ໄລ່ມາຮອດທຸກວັນນີ້, ພາຍຫຼັງເຄິ່ງສະຕະວັດ, ບົດຮຽນກ່ຽວກັບຄວາມອົງອາດກ້າຫານ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງມີສັນຕິພາບຂອງ ຫວຽດນາມ ຍັງຮັກສາຄຸນຄ່າໄວ້ເໝືອນເດີມ.