ຂ່າວສານ
ກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ ຜັນຂະຫຍາຍຫຼາຍກິດຈະກຳທີ່ມີຄວາມໝາຍເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ ແລະ ວັນກຳມະກອນສາກົນ
ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບຄົບຮອບ 51 ປີ (ວັນທີ 30 ເມສາ 1975 - ວັນທີ 30 ເມສາ 2026) ແລະ ວັນກຳມະກອນສາກົນ ທີ 01 ພຶດສະພາ, ກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຄະນະຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ ປະຈຳ ຊູດັງໃຕ້ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຫຼາຍກິດຈະກຳທີ່ແທດຈິງ, ປະກອບສ່ວນແຜ່ກະຈາຍຮູບພາບຂອງປະເທດຊາດ, ມະນຸດ ແລະ ກຳລັງປະກອບອາວຸດ ຫວຽດນາມ ທີ່ສະໜິດສະໜົມ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບເຖິງປະຊາຄົມສາກົນ.
ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນໃນລະບົບການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວແມ່ນລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ “ປະດັບປະດາກຸບ ຫວຽດ” ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທະຫານຍິງທີ່ມາຈາກຫຼາຍປະເທດ. ຜ່ານການເຄື່ອນໄຫວ, ບັນດາພະນັກງານນັກຮົບບໍ່ພຽງແຕ່ແນະນຳເຖິງເພື່ອນມິດສາກົນບັນດາຈຸດວັດທະນະທຳທີ່ເອກະລັກຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງປະກອບສ່ວນສ້າງເຂດພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳນາໆຊາດ, ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ຊຸກຍູ້ບົດບາດຂອງແມ່ຍິງໃນການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ກຳລັງ ຫວຽດນາມ ກໍໄດ້ຈັດການເຄື່ອນໄຫວຂົນຂວາຍປະຊາຊົນ, ການເຄື່ອນໄຫວກຸສົນຢູ່ເຂດປົກປ້ອງສາມັນຊົນ (POC) Bentiu.
ໃນເວລາພົບປະແລກປ່ຽນ, ພະນັກງານ, ນັກຮົບ ຫວຽດນາມ ກໍໄດ້ແບ່ງປັນກັບເພື່ອນມິດສາກົນ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດຂອງວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ ວັນທີ 30 ເມສາ, ຂີດໝາຍສຳຄັນໃນວິວັດການຕໍ່ສູ້ຍາດເອົາເອກະລາດ, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ ແລະ ພັດທະນາຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ.