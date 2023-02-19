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ຂ່າວສານ

ກຳ​ລັງ​ປົກ​ປ້ອງ​ຝັ່ງ​ທະ​ເລ ຍີ່​ປຸ່ນ ​ຢ້ຽມ​ຢາມກອງ​ບັນ​ຊາ​ການ​ຕຳຫຼວດ​ທະ​ເລ​ເຂດ 2

ຄະນະພະນັກງານ, ພາລະກອນ ກຳລັງປົກປ້ອງຝັ່ງທະເລ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງບັນຊາການຕຳຫຼວດທະເລເຂດ 2 ແລະ ກຳປັ່ນຕຳຫຼວດທະເລ 8002 ແລະ ໄດ້ພ້ອມກັນແຂ່ງຂັນບານສົ່ງມິດຕະພາບ.
   (ພາບ: qdnd.vn)  

ວັນທີ 17 ກຸມພາ, ຄະນະພະນັກງານ, ພາລະກອນກຳປັ່ນ Settsu ແລະ ກຳລັງປົກປ້ອງຝັ່ງທະເລ ຍີ່ປຸ່ນ ນຳໂດຍທ່ານພົນຈັດຕະວາ Nagai Nobukazu, ຮອງຜູ້ບັນຊາກຳລັງ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມກອງບັນຊາການຕຳຫຼວດທະເລເຂດ 2 ຢູ່ແຂວງ ກວາງນາມ.

ທີ່ການຕ້ອນຮັບຄະນະ, ທ່ານພັນເອກ ເຈິ່ນກວາງຕວັນ, ຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດທະເລເຂດ 2 ເນັ້ນໜັກວ່າ ການຢ້ຽມຢາມແມ່ນໂອກາດທີ່ດີ ເພື່ອໃຫ້ສອງຝ່າຍແບ່ງປັນ, ຮ່ຳຮຽນເອົາບົດຮຽນ ປະສົບການ ໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍບົນທະເລ ກໍ່ຄືເພີ່ມທະວີການພົບປະແລກປ່ຽນ, ຮ່ວມມື ແລະ ເຂົ້າໃຈຊື່ງກັນ ແລະ ກັນ ເພື່ອແນໃສ່ສະແດງນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ, ເພີ່ມທະວີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈລະຫວ່າງກຳລັງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ແລະ ແລະ ກຳລັງປົກປ້ອງຝັ່ງທະເລ ຍີ່ປຸ່ນ.

ຄະນະພະນັກງານ, ພາລະກອນ ກຳລັງປົກປ້ອງຝັ່ງທະເລ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງບັນຊາການຕຳຫຼວດທະເລເຂດ 2 ແລະ ກຳປັ່ນຕຳຫຼວດທະເລ 8002  ແລະ ໄດ້ພ້ອມກັນແຂ່ງຂັນບານສົ່ງມິດຕະພາບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດແມ່ນເສົາຄ້ຳສຳຄັນໃນການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ

ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດແມ່ນເສົາຄ້ຳສຳຄັນໃນການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 18 ກຸມພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານພົນເອກ Tea Banh, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາຊະອານາຈັກ ກຳປະເຈຍ ເຊິ່ງພວມຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ.
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