ຂ່າວສານ
ກຳລັງກູ້ໄພກູ້ຊີບ ຫວຽດນາມເຂົ້າເຖິງບໍລິເວນຖືກຜົນສະທ້ອນຈາກເຫດແຜ່ນດິນໄຫວຢູ່ ນະຄອນຫຼວງຂອງ ມຽນມາ
ວັນທີ 31 ມີນາ, ພາຍຫຼັງມາຮອດ Naypyitaw, ມຽນມາ, ຫົວໜ້າກອງກຳລັງກູ້ໄພກູ້ຊີບ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການແລກປ່ຽນໂດຍໄວກັບຜູ້ຕາງໜ້າກົມປ້ອງກັນຕ້ານໄຟໄໝ້ ແລະ ດັບເພິງ, ກະຊວງພາຍໃນ ມຽນມາ, ເຊິ່ງແມ່ນກົມກອງຮັບຜິດຊອບການກຳນົດສະຖານທີ່ກູ້ໄພກູ້ຊີບຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານ He U Kyaw Soe Win ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ໂຮງແຮມ ມຽນມາ. ຜ່ານການແລກປ່ຽນ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບວິຊາການ, ເນື້ອໃນວິທີການ ແລະ ວິທີການຈັດຕັ້ງການຄົ້ນຫາກູ້ຊີບຢູ່ສະຖານທີ່ເກີດເຫດ.
ແລກປ່ຽນກັບຜູ້ຕາງໜ້າຝ່າຍ ມຽນມາ, ທ່ານພົນຈັດຕະວາ ຟ້າມວັນຕິ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການຜູ້ປະຈຳການຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຮັບມືກັບໄພພິບັດ, ທຳມະຊາດ ແລະ ຄົ້ນຫາກູ້ຊີບ, ຮອງຫົວໜ້າກົມກູ້ໄພກູ້ຊີບ (ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ), ພ້ອມທັງແມ່ນຜູ້ບັນຊາການໃຫຍ່ບັນດາກຳລັງກອງທັບເຂົ້າຮ່ວມການຄົ້ນຫາກູ້ເອົາກູ້ຊີບຢູ່ ມຽນມາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄາດວ່າ ຄະນະກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມຈະສົມທົບກັບຄະນະປະຕິບັດງານຂອງກະຊວງຕຳຫຼວດ ເດີນຕາມສາມວິທີການດ້ວຍຈິດໃຈໄວທີ່ສຸດທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້.
ໝາຈະຄົ້ນຫາຄົນຖືກຖັບຖົມຢູ່ໃຕ້ຊາກຫັກພັງ, ຫຼັງຈາກນັ້ນກຳລັງທະຫານຊ່າງ ກູ້ເອົາກູ້ຊີບ ຈະນຳໃຊ້ວັດຖຸອຸປະກອນວິຊາຊີບດ້ວຍລະບົບ ຣາດາ ເພື່ອຊອກຫາພາບພົດ, ສຽງກຳນົດທີຕັ້ງຂອງຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຢ່າງຊັດເຈນ, ຈາກນັ້ນເປັນພື້ນຖານເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາຂຸດຄົ້ນ, ຄົ້ນຫາ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າມີກຳລັງເສນາຮັກ 30 ຄົນພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຜັນຂະຫຍາຍກຸ່ມປິ່ນປົວຢູ່ຂອບຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ປະຕິບັດໄດ້ທັງພະແນກພາຍໃນ ແລະ ພາກນອກ. ແຕ່ລະກຸ່ມຈະມີຄວາມສາມາດ ແລະ ບົດຮຽນປະສົບການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.