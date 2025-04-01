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ຂ່າວສານ

ກຳ​ລັງ​ກູ້​ໄພ​ກູ້​ຊີບ ຫວຽດ​ນາມ​ເຂົ້າ​ເຖິງບໍ​ລິ​ເວນ​ຖືກ​ຜົນ​ສະ​ທ້ອນ​ຈາກ​ເຫດ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ຢູ່ ນະ​ຄອນຫຼວງຂອງ ມຽ​ນ​ມາ

ຜ່ານການແລກປ່ຽນ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບວິຊາການ, ເນື້ອໃນວິທີການ ແລະ ວິທີການຈັດຕັ້ງການຄົ້ນຫາກູ້ຊີບຢູ່ສະຖານທີ່ເກີດເຫດ.
ສອງຝ່າຍແລກປ່ຽນກັນເພື່ອຊອກຫາວິທີການກູ້ໄພກູ້ຊີບ

ວັນທີ 31 ມີນາ, ພາຍຫຼັງມາຮອດ Naypyitaw, ມຽນມາ, ຫົວໜ້າກອງກຳລັງກູ້ໄພກູ້ຊີບ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການແລກປ່ຽນໂດຍໄວກັບຜູ້ຕາງໜ້າກົມປ້ອງກັນຕ້ານໄຟໄໝ້ ແລະ ດັບເພິງ, ກະຊວງພາຍໃນ ມຽນມາ, ເຊິ່ງແມ່ນກົມກອງຮັບຜິດຊອບການກຳນົດສະຖານທີ່ກູ້ໄພກູ້ຊີບຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານ He U Kyaw Soe Win ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ໂຮງແຮມ ມຽນມາ.  ຜ່ານການແລກປ່ຽນ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບວິຊາການ, ເນື້ອໃນວິທີການ ແລະ ວິທີການຈັດຕັ້ງການຄົ້ນຫາກູ້ຊີບຢູ່ສະຖານທີ່ເກີດເຫດ.

ແລກປ່ຽນກັບຜູ້ຕາງໜ້າຝ່າຍ ມຽນມາ, ທ່ານພົນຈັດຕະວາ ຟ້າມວັນຕິ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການຜູ້ປະຈຳການຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຮັບມືກັບໄພພິບັດ, ທຳມະຊາດ ແລະ ຄົ້ນຫາກູ້ຊີບ, ຮອງຫົວໜ້າກົມກູ້ໄພກູ້ຊີບ (ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ), ພ້ອມທັງແມ່ນຜູ້ບັນຊາການໃຫຍ່ບັນດາກຳລັງກອງທັບເຂົ້າຮ່ວມການຄົ້ນຫາກູ້ເອົາກູ້ຊີບຢູ່ ມຽນມາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄາດວ່າ ຄະນະກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມຈະສົມທົບກັບຄະນະປະຕິບັດງານຂອງກະຊວງຕຳຫຼວດ ເດີນຕາມສາມວິທີການດ້ວຍຈິດໃຈໄວທີ່ສຸດທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້.

ໝາຈະຄົ້ນຫາຄົນຖືກຖັບຖົມຢູ່ໃຕ້ຊາກຫັກພັງ, ຫຼັງຈາກນັ້ນກຳລັງທະຫານຊ່າງ ກູ້ເອົາກູ້ຊີບ ຈະນຳໃຊ້ວັດຖຸອຸປະກອນວິຊາຊີບດ້ວຍລະບົບ ຣາດາ ເພື່ອຊອກຫາພາບພົດ, ສຽງກຳນົດທີຕັ້ງຂອງຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຢ່າງຊັດເຈນ, ຈາກນັ້ນເປັນພື້ນຖານເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາຂຸດຄົ້ນ, ຄົ້ນຫາ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າມີກຳລັງເສນາຮັກ 30 ຄົນພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຜັນຂະຫຍາຍກຸ່ມປິ່ນປົວຢູ່ຂອບຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ປະຕິບັດໄດ້ທັງພະແນກພາຍໃນ ແລະ ພາກນອກ. ແຕ່ລະກຸ່ມຈະມີຄວາມສາມາດ ແລະ ບົດຮຽນປະສົບການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮູບພາບລົດຖັງຖືໝາຍເລກ 846 ຂອງກອງທັບປົດປ່ອຍ ບຸກເຂົ້າສູ່ທຳນຽບ ຖົງເຍີດ ຂອງສຳນັກຂ່າວສານຫວຽດນາມ ຖືກ ພູກວີ ນຳເຂົ້າໃນຜະລິດຕະພັນແທ່ງເງິນ 50 ປີແຫ່ງການໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ

ຮູບພາບລົດຖັງຖືໝາຍເລກ 846 ຂອງກອງທັບປົດປ່ອຍ ບຸກເຂົ້າສູ່ທຳນຽບ ຖົງເຍີດ ຂອງສຳນັກຂ່າວສານຫວຽດນາມ ຖືກ ພູກວີ ນຳເຂົ້າໃນຜະລິດຕະພັນແທ່ງເງິນ “50 ປີແຫ່ງການໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ”

ຮູບພາບລົດຖັງຖືໝາຍເລກ 846 ຂອງກອງທັບປົດປ່ອຍ ບຸກເຂົ້າສູ່ທຳນຽບ ຖົງເຍີດ ໃນຕອນທ່ຽງຂອງວັນທີ 30 ເມສາ 1975 ໂດຍນັກຂ່າວ ເຈິ່ນມາຍເຫືອງ, ເຊິ່ງລິຂະສິດຮູບພາບເປັນຂອງສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຖືກນຳມາສ້າງໃໝ່ໃນຜະລິດຕະພັນແທ່ງເງິນຂອງກຸ່ມບໍລິສັດຄຳເງິນເພັດພອຍ ພູກວີ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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