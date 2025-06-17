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ຂ່າວສານ

ກຳ​ປູ​ເຈຍ ໃຫ້​ຂ່າວ​ກັບ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ທາງ​ການ​ທູດ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ​ຊາຍ​ແດນ ກັບ ໄທ

ລັດຖະບານ ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ ໄດ້ວາງອອກບັນດາມາດຕະການທາງການທະຫານ, ການທູດ, ນິຕິກຳ ແລະ ບໍລິຫານ ເພື່ອເປັນເຈົ້າການປ້ອງກັນຕົວ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ກຳປູເຈຍ Prak Sokhonn (ພາບ: ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກຳປູເຈຍ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ຮ່ວມມືສາກົນ ກຳປູເຈຍ, ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຜູ້ຕາງໜ້າທາງການທູດຂອງບັນດາປະເທດປະຈຳ ກຳປູເຈຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ກຳປູເຈຍ Prak Sokhonn ໄດ້ໃຫ້ຂ່າວອັບເດດກ່ຽວກັບບັນດາການຜັນແປທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຂັດແຍ້ງກັນຢູ່ເຂດຊາຍແດນຕິດກັບໄທ, ນັບແຕ່ພາຍຫຼັງການປະທະກັນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 28 ພຶດສະພາ ຢູ່ເຂດຂັດແຍ້ງ Mom Bei ເຮັດໃຫ້ທະຫານຄົນໜຶ່ງຂອງ ກຳປູເຈຍ ເສຍຊີວິດ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Prak Sokhonn ເນັ້ນໜັກວ່າ ລັດຖະບານ ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ ໄດ້ວາງອອກບັນດາມາດຕະການທາງການທະຫານ, ການທູດ, ນິຕິກຳ ແລະ ບໍລິຫານ ເພື່ອເປັນເຈົ້າການປ້ອງກັນຕົວ ເຊັ່ນ: ປິດດ່ານຊາຍແດນ Daung, ຢຸດຕິການຊື້ Bandwidth ຄວາມໄວໃນການຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນທາງອິນເຕີເນັດ ຈາກ ໄທ ແລະ ສາຍຟິມຮູບເງົາໄທ, ກໍຄືເພີ່ມທະວີບັນດາມາດຕະການກຽມພ້ອມປົກປັກຮັກສາອະທິປະໄຕ, ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ກຽດສັກສີແຫ່ງຊາດ.

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Prak Sokhom ຢັ້ງຢືນຄືນຫຼັກໝັ້ນຂອງ ກຳປູເຈຍ ນັ້ນແມ່ນຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂການຂີດເສັ້ນຊາຍແດນກັບບັນດາປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງຢ່າງຂາດຂັ້ນຕາມກົດໝາຍສາກົນ. ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ ກຳປູເຈຍ ເຄົາລົບສັນຕິພາບ ແລະ ກົດໝາຍສາກົນ, ບໍ່ມີເຈດຕະນາຍາດເອົາດິນແດນຂອງປະເທດອື່ນ, ແຕ່ກໍບໍ່ອາດສະຫຼະດິນແດນຂອງປະເທດຕົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ຢືນຢັນຄຳໝັ້ນສັນຍາຮັກສາສັນຕິພາບ ແລະ ເຈລະຈາກັບ ກຳປູເຈຍ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ຢືນຢັນຄຳໝັ້ນສັນຍາຮັກສາສັນຕິພາບ ແລະ ເຈລະຈາກັບ ກຳປູເຈຍ

ວັນທີ 16 ມິຖຸນາ, ທ່ານນາງ ແພທອງທານ ຊິນນະວັດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄືນ ການເຈລະຈາສອງຝ່າຍ ແມ່ນຊ່ອງທາງທີ່ເໝາະສົມເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ ເຂດຊາຍແດນ ໄທ - ກຳປູເຈຍ.
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