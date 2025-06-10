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ຂ່າວສານ

ກຳ​ປູ​ເຈຍ ແລະ ໄທ ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ຢູ່ ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ

ວັນທີ 8 ມິຖຸນາ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ກຳປູເຈຍ ໄດ້ປະກາດໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກອງທັບ ກຳປູເຈຍ ແລະ ໄທ ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມ ແລະ ຕົກລົງດັດປັບກຳລັງຂອງທັງ2 ຝ່າຍເພື່ອແນໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງສອງຝ່າຍ.
ກຳລັງປະກອບອາວຸດ ກຳປູເຈຍ ລາດຕະເວນຢູ່ເຂດຊາຍແດນ (ພາບ: ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ກຳປູເຈຍ)

ທ່ານປະທານສະພາສູງ ກຳປູເຈຍ Samdech Techo Hun Sen ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າການປັບປຸງກຳລັງການທະຫານຢູ່ເຂດ ເກີດການປະທະກັນ ໂດຍຜູ້ບັນຊາການກອງທັບສອງປະເທດ ກຳປູເຈຍ - ໄທເຫັນດີເປັນເອກະພາບ. ສິ່ງນີ້ແມ່ນສຳຄັນທີ່ສຸດຍ້ອນວ່າຈະຊ່ວຍຫຼີກລ້ຽງການທະປະກັນອັນນອງເລືອດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.

ທ່ານປະທານສະພາສູງ ກຳປູເຈຍ ອີກຄັ້ງໜຶ່ງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນຈົ່ງມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ລັດຖະບານ ໃນການແກ້ໄຂການປະທະກັນໂດຍສັນຕິວິທີ. ນີ້ແມ່ນວິທີການໜຶ່ງດຽວເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການປະທະກັນທີ່ນອງເລືອດ ແລະ ສ້າງນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືອັນດີງາມ ກັບບັນດາປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ແຜນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ໂຮມ ສາມ​ແຂວງ ເລິມ​ດົ່ງ, ບິ່ງ​ທ້ວນ, ດັກ​ນົງ​ເຂົ້າ​ກັນ ນະໂຍ​ບາຍ​ໃຫຍ່

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ແຜນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ໂຮມ ສາມ​ແຂວງ ເລິມ​ດົ່ງ, ບິ່ງ​ທ້ວນ, ດັກ​ນົງ​ເຂົ້າ​ກັນ ນະໂຍ​ບາຍ​ໃຫຍ່

ແຜນນະໂຍບາຍໂຮມສາມແຂວງເຂົ້າກັນ ເພື່ອສ້າງແຂວງເລິມດົ່ງ (ໃໝ່) ແມ່ນນະໂຍບາຍຊີ້ຂາດ, ທັງມີລັກສະນະຍຸດທະສາດ, ທັງມີລັກສະນະທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ເພື່ອນໃສ່ຍົກສູງປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບໃນການຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານ, ຈັດສັນຄືນເຂດພັດະນາຕາມທິດເປີດກ້ວາງ, ມີຄວາມສະໜິດຕິດພັນ, ຍືນຍົງ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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