ຂ່າວສານ
ກຳປູເຈຍ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີສິ່ງແວດລ້ອມອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງເປີດກວ້າງ
ໃນກອງປະຊຸມ, ຄະນະຜູ້ແທນລັດຖະມົນຕີສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງ 6 ປະເທດ GMS, ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຕ່າງໜ້າບັນດາອົງການ, ກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ຄູ່ຮ່ວມມືພັດທະນາ, ຄະນະທຸຕານຸທູດ, ແຂກຖືກເຊີນພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ, ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຈະພ້ອມກັນພິຈາລະນາ, ປຶກສາຫາລືບັນດາເອກະສານຍຸດທະສາດສຳຄັນໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ. ຜ່ານນັ້ນ, ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ເພື່ອແນໃສ່ປະຕິບັດວິໄສທັດກ່ຽວກັບເຂດອະນຸພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງເປີດກວ້າງສີຂຽວ, ສະອາດ, ສວຍງາມ ແລະ ຍືນຍົງ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.
ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີສິ່ງແວດລ້ອມ GMS ຄັ້ງທີ 6 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ ກຳປູເຈຍ ຄັ້ງນີ້ ຍັງມີການເຄື່ອນໄຫວວາງສະແດງແນະນຳບັນດາຜົນງານ, ຂໍ້ລິເລີ່ມປະກອບສ່ວນຄຸ້ມຄອງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຢ່າງມີ ປະສິດທິຜົນຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ, ກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ຄູ່ຮ່ວມມືພັດທະນາ, ບໍລິສັດ, ວິສາຫະກິດ, ສະມາຄົມ... ອີກດ້ວຍ.