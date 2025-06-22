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ຂ່າວສານ

ກຳ​ປູ​ເຈຍ ນາບ​ຂູ່​ຢຸດ​ຕິ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ນ້ຳ​ມັນ​ຈາກ ໄທ

ທ່ານປະທານສະພາສູງ/ປະທານພັກ ປຊຊ ກຳປູເຈຍ ກຳອຳນາດ Hun Sen ໄດ້ກ່າວເຕືອນຄວາມອາດສາມາດນຳໃຊ້ຫຼາຍມາດຕະການໂຕ້ຕອບທີ່ແຂງກະດ້າງທີ່ມີຕໍ່ ໄທ...
ທ່ານປະທານສະພາສູງ ກຳປູເຈຍ Hun Sen (ພາບ: face book Hun sen)

ຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນການພົວພັນລະຫວ່າງ ກຳປູເຈຍ-ໄທ ພາຍຫຼັງການປະທະກັນຢູ່ເຂດຊາຍແດນ ຍັງບໍ່ທັນມີສັນຍານຫລຸດລົງ. ຕອນຄ່ຳວັນທີ 20 ມິຖຸນາ, ທ່ານປະທານສະພາສູງ/ປະທານພັກ ປຊຊ ກຳປູເຈຍ ກຳອຳນາດ Hun Sen ໄດ້ກ່າວເຕືອນຄວາມອາດສາມາດນຳໃຊ້ຫຼາຍມາດຕະການໂຕ້ຕອບທີ່ແຂງກະດ້າງທີ່ມີຕໍ່ ໄທ, ລວມມີການຢຸດຕິການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນຈາກປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ.

ຄຳຖະແຫຼງນີ້ໄດ້ເອົາລົງບັນດາບັນຊີເຄືອຄ່າຍອິນເຕີແນັດສ່ວນຕົວ ໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 20 ມິຖຸນາ, ທ່ານປະທານສະພາສູງ ໄດ້ຕຳນິ້ນິຕຽນຂໍ້ສະເໜີຂອງກຸ່ມຝ່າຍຄ້ານ ໄທ ຮຽກຮ້ອງລັດຖະບານຢຸດຕິການສົ່ງອອກນ້ຳມັນໄປ ກຳປູເຈຍ. ທ່ານຖືວ່າການກະທຳນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ເສຍຫາຍດ້ານເສດຖະກິດທີ່ໃຫ່ຍຫຼວງໃຫ້ແກ່ ໄທ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນກຸ່ມບໍລະສັດພະລັງງານແຫ່ງລັດ PTT.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ກາດ​ບົດ​ລາຍ​ງານ ເສດ​ຖະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ 2025

ປະ​ກາດ​ບົດ​ລາຍ​ງານ ເສດ​ຖະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ 2025

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ OECD Mathias Cormann ໄດ້ຕີລາຄາສູງຜົນສຳເລັດຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງ ຫວຽດນາມ, ທ່ານຢັ້ງຢືນການສະໜັບສະໜູນຂອງອົງການນີ້ ແລະ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ເພື່ອບັນລຸໄດ້ບັນດາເປົ້າໝາຍເຕີບໂຕສູງໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
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