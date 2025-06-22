ຂ່າວສານ
ກຳປູເຈຍ ນາບຂູ່ຢຸດຕິການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນຈາກ ໄທ
ຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນການພົວພັນລະຫວ່າງ ກຳປູເຈຍ-ໄທ ພາຍຫຼັງການປະທະກັນຢູ່ເຂດຊາຍແດນ ຍັງບໍ່ທັນມີສັນຍານຫລຸດລົງ. ຕອນຄ່ຳວັນທີ 20 ມິຖຸນາ, ທ່ານປະທານສະພາສູງ/ປະທານພັກ ປຊຊ ກຳປູເຈຍ ກຳອຳນາດ Hun Sen ໄດ້ກ່າວເຕືອນຄວາມອາດສາມາດນຳໃຊ້ຫຼາຍມາດຕະການໂຕ້ຕອບທີ່ແຂງກະດ້າງທີ່ມີຕໍ່ ໄທ, ລວມມີການຢຸດຕິການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນຈາກປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ.
ຄຳຖະແຫຼງນີ້ໄດ້ເອົາລົງບັນດາບັນຊີເຄືອຄ່າຍອິນເຕີແນັດສ່ວນຕົວ ໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 20 ມິຖຸນາ, ທ່ານປະທານສະພາສູງ ໄດ້ຕຳນິ້ນິຕຽນຂໍ້ສະເໜີຂອງກຸ່ມຝ່າຍຄ້ານ ໄທ ຮຽກຮ້ອງລັດຖະບານຢຸດຕິການສົ່ງອອກນ້ຳມັນໄປ ກຳປູເຈຍ. ທ່ານຖືວ່າການກະທຳນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ເສຍຫາຍດ້ານເສດຖະກິດທີ່ໃຫ່ຍຫຼວງໃຫ້ແກ່ ໄທ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນກຸ່ມບໍລະສັດພະລັງງານແຫ່ງລັດ PTT.