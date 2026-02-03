Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ກຳ​ນົດ​ສະ​ພາບ​ການ​ຮ່ວມ​ມື, ​ພັດ​ທະ​ນາ​ລ​ະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ໃໝ່

ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫງວຽນແມັ້ງເກືອງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ການຢ້ຽມຢາມມີຄວາມໝາຍສຳຄັນທີ່ສຸດ ຕໍ່ການພົວພັນແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນການກຳນົດສະພາບການຮ່ວມມື, ພັດທະນາລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນໄລຍະໃໝ່.
  ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫງວຽນແມັ້ງເກືອງ (ພາບ: VOV)  
ໂດຍຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ຈະເດີນທາງຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ລາວ ໃນວັນທີ 5 ກຸມພາ 2026. ຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫງວຽນແມັ້ງເກືອງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ການຢ້ຽມຢາມມີຄວາມໝາຍສຳຄັນທີ່ສຸດ ຕໍ່ການພົວພັນແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນການກຳນົດສະພາບການຮ່ວມມື, ພັດທະນາລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນໄລຍະໃໝ່. ການຢ້ຽມຢາມແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ສອງພັກ, ສອງລັດ ສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນ ຢ່າງແຮງມູນເຊື້ອສາມັກຄີແບບພິເສດ, ຄວາມສັດຊື່ບໍລິສຸດ, ສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນແມັ້ງເກືອງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຈະມີການເຈລະຈາ, ພົບປະກັບບັນດາການນຳຂັ້ນສູງຂອງພັກ, ລັດລາວເພື່ອແນໃສ່ແລກປ່ຽນຢ່າງຮອບດ້ານກ່ຽວກັບສະພາບການຂອງແຕ່ລະພັກ, ແຕ່ລະປະເທດ; ຕີລາຄາໝາກຜົນການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ເປັນເອກະພາບບັນດາການກຳນົດທິດໃຫຍ່ໃນການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນໄລຍະພັດທະນາໃໝ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

