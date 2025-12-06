Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ກຳ​ນົດ​ຈຸດ​ຢືນ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ວິ​ໄສ​ທັດ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ - ການ​ເງິນ ໄລ​ຍະ 2026 – 2030

ເວທີປາໄສເສດຖະກິດ - ການເງິນ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ກຳນົດຈຸດຢືນ ຫວຽດນາມ ໃນສະພາບການໃໝ່ ແລະ ວິໄສທັດຍຸດທະສາດເສດຖະກິດ - ການເງິນ ໄລຍະ 2026 – 2030” ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 05 ທັນວາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.
ເວທີປາໄສເສດຖະກິດ - ການເງິນ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ "ກຳນົດຈຸດຢືນ ຫວຽດນາມ ໃນສະພາບການໃໝ່ (ພາບ: TTXVN)

ເວທີປາໄສດັ່ງກ່າວ ໂດຍກະຊວງການເງິນ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັບອົງການຮ່ວມມືສາກົນ ເຢຍລະມັນ (GIZ) ແລະ ຫ້ອງການການບໍລິການໂຄງການ ສປຊ (UNOPS) ຈັດຂຶ້ນ, ເພື່ອແນໃສ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນດາຫົວຂໍ້: “ກຳນົດທິດຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ - ການເງິນ: ສ້າງພື້ນຖານແກ່ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃຫ້ສົມບູນແບບ” ແລະ “ສ້າງກຳລັງໜູນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕ”.

        ໃນເວທີປາໄສ, ທ່ານ ໂດະແທ່ງຈູງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ເພື່ອບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍຮອດປີ 2030 ກາຍເປັນປະເທດພວມພັດທະນາມີອຸດສາຫະກຳທັນສະໄໝ, ລາຍຮັບປານກາງສູງ ແລະ ຮອດປີ 2045 ກາຍເປັນປະເທດພັດທະນາ, ມີລາຍຮັບສູງ, ຫວຽດນາມ ຕ້ອງກຳນົດຄືນຈຸດຢືນຂອງຕົນໃນສະພາບການໃໝ່, ສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນການລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງ, ປ່ຽນແປງໃໝ່ຮູບແບບການເຕີບໂຕ ແລະ ເປີດກວ້າງເຂດພັດທະນາຕາມທິດຍືນຍົງ. ຕາມທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ແລ້ວ, ຫວຽດນາມ ຕ້ອງສ້າງຮູບແບບການເຕີບໂຕໃໝ່, ໃນນັ້ນ: ສະມັດຕະພາບຂອງບັນດາປັດໄຈສັງລວມ, ປະສິດທິພາບການລົງທຶນ, ບຸກທະລຸວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ຕ້ອງກາຍເປັນພື້ນຖານແກ່ນສານ. ຮູບແບບນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະສານສົມທົບຢ່າງກົມກຽວລະຫວ່າງບັນດາກຳລັງເຕີບໂຕແບບເກົ່າ ກັບບັນດາກຳລັງເຕີບໂຕແບບໃໝ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາ​ກົນ​ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ລະ​ດັບ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ປີ 2025 ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ

ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາ​ກົນ​ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ລະ​ດັບ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ປີ 2025 ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ

ບັນດາບົດລາຍງານສາກົນທີ່ໄດ້ປະກາດໃນຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ລ້ວນແຕ່ຮັບຮູ້ລະດັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນທີ່ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນສຳລັບແງ່ຫວັງເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2025, ເມື່ອບັນດາເສົາຄ້ຳການເຕີບໂຕຕົ້ນຕໍສືບຕໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມອາດສາມາດຟື້ນຟູຢ່າງແຮງ ແລະ ຍືນຍົງ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top