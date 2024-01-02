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ຂ່າວສານ

ກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບຂອງສະຫະປະຊາຊາດສິ້ນສຸດພາລະກຳຢູ່ ມາລີ

ວັນທີ 30 ທັນວາ, ທ່ານ Antonio Guterres ເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ໄດ້ອອກຖະແຫລງການຕີລາຄາສູງ MINUSMA ເມື່ອກຳລັງນີ້ກະກຽມສິ້ນສຸດພາລະກຳຮັກສາສັນຕິພາບຢູ່ ປະເທດ ອາຟຼິກາຕາເວັນຕົກ.
ກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບຂອງ ສປຊ ຢູ່ ມາລີ ໄປລາດຕາເວັນ ຢູ່ Timbuktu. ພາບ:AFP/TTXVN

ສະຫະປະຊາຊາດ ອອກແຈ້ງການໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບຂອງ ສປຊ ຢູ່ ມາລີ (MINUSMA) ກຽມພ້ອມສຳເລັດວິວັດການຖອນອອກຈາກປະເທດ ອາຟຼິກາຕາເວັນຕົກໃນວັນທີ 31 ທັນວາ ປີ 2023. ຕາມແຈ້ງການແລ້ວ ມີພຽງແຕ່ຫນ່ວຍງາມນ້ອຍຂອງ MINUSMA ຍັງຢູ່ ມາລີ ພາຍຫລັງຈຸດເວລາດັ່ງກ່າວເພື່ອຕິດຕາມກວດກາການເຄື່ອນໄຫວຂົນສົ່ງຊັບສິນ ແລະ ມັດມ້ຽນເອົາບັນດາອຸປະກອນຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ.

ທ່ານ El Ghassum Wane, ຫົວຫນ້າ MINUSMA ຢັ້ງຢືນວ່າ: “ບັນດາກອງທຶນອຸປະຖຳ, ອົງການ ແລະ ໂຄງການຂອງ ສປຊ ໄດ້ມີຫນ້າຢູ່ ມາລີ ແຕ່ດົນແລ້ວ ກ່ອນທີ່ຜັນຂະຫຍາຍ MINUSMA ແລະ ຈະສືບຕໍ່ຢູ່ ມາລີ” ພາຍຫລັງກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບຖອນອອກຈາກປະເທດ ອາຟຼິກາຕາເວັນຕົກ ນີ້.

ກ່ອນຫນ້ານັ້ນ, ວັນທີ 30 ທັນວາ, ທ່ານ Antonio Guterres ເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ໄດ້ອອກຖະແຫລງການຕີລາຄາສູງ MINUSMA ເມື່ອກຳລັງນີ້ກະກຽມສິ້ນສຸດພາລະກຳຮັກສາສັນຕິພາບຢູ່ ປະເທດ ອາຟຼິກາຕາເວັນຕົກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫ​ວຽດ​ນາມ ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ສາ​ກົນ​ນັບ​ພັນ​ເທື່ອ​ຄົນ

ຫ​ວຽດ​ນາມ ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ສາ​ກົນ​ນັບ​ພັນ​ເທື່ອ​ຄົນ

ແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຈາກທ່າກຳປັ່ນທະເລສາກົນ ຈະຄົ້ນຫາບັນດາສະຖານທີ່ທີ່ມີຊື່ສຽງໃນບໍລິເວນນະຄອນ ຮະລອງ ຄື: ຫໍພິພິທະພັນ ກວາງນິງ, city tour ລົງພຶດຕິກຳວັດທະນະທຳ, ອາຫານການກິນ ແລະ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ຫຼາຍແຫ່ງຢູ່ຮະລອງ.
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