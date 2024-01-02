ຂ່າວສານ
ກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບຂອງສະຫະປະຊາຊາດສິ້ນສຸດພາລະກຳຢູ່ ມາລີ
ສະຫະປະຊາຊາດ ອອກແຈ້ງການໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບຂອງ ສປຊ ຢູ່ ມາລີ (MINUSMA) ກຽມພ້ອມສຳເລັດວິວັດການຖອນອອກຈາກປະເທດ ອາຟຼິກາຕາເວັນຕົກໃນວັນທີ 31 ທັນວາ ປີ 2023. ຕາມແຈ້ງການແລ້ວ ມີພຽງແຕ່ຫນ່ວຍງາມນ້ອຍຂອງ MINUSMA ຍັງຢູ່ ມາລີ ພາຍຫລັງຈຸດເວລາດັ່ງກ່າວເພື່ອຕິດຕາມກວດກາການເຄື່ອນໄຫວຂົນສົ່ງຊັບສິນ ແລະ ມັດມ້ຽນເອົາບັນດາອຸປະກອນຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ.
ທ່ານ El Ghassum Wane, ຫົວຫນ້າ MINUSMA ຢັ້ງຢືນວ່າ: “ບັນດາກອງທຶນອຸປະຖຳ, ອົງການ ແລະ ໂຄງການຂອງ ສປຊ ໄດ້ມີຫນ້າຢູ່ ມາລີ ແຕ່ດົນແລ້ວ ກ່ອນທີ່ຜັນຂະຫຍາຍ MINUSMA ແລະ ຈະສືບຕໍ່ຢູ່ ມາລີ” ພາຍຫລັງກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບຖອນອອກຈາກປະເທດ ອາຟຼິກາຕາເວັນຕົກ ນີ້.
ກ່ອນຫນ້ານັ້ນ, ວັນທີ 30 ທັນວາ, ທ່ານ Antonio Guterres ເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ໄດ້ອອກຖະແຫລງການຕີລາຄາສູງ MINUSMA ເມື່ອກຳລັງນີ້ກະກຽມສິ້ນສຸດພາລະກຳຮັກສາສັນຕິພາບຢູ່ ປະເທດ ອາຟຼິກາຕາເວັນຕົກ.