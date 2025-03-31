ຂ່າວສານ
ກຳລັງກູ້ໄພກູ້ຊີບຂອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ເດີນທາງໄປ ມຽນມາ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 30 ມີນາ, ເຮືອບິນນຳສົ່ງກຳລັງກູ້ໄພກູ້ຊີບຂອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໄປ Yangoon, ປະເທດ ມຽນມາ ໄດ້ເລິ່ມບິນໃນເວລາ 15 ໂມງ 30 ນາທີ. ໃນຕອນຄ່ຳວັນດຽວກັນ, ຄະນະຜູ້ແທນຈະແລກປ່ຽນກັບປະເທດເພື່ອນ ແລະ ແລກປ່ຽນໜ້າທີ່ສາກົນ ເພື່ອເປັນເອກະພາບໜ້າທີ່, ກຳນົດແຜນການຮັບມື. ຄາດວ່າ, ວັນທີ 31 ມີນາ, ກຳລັງກູ້ໄພກູ້ຊີບຂອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຈະເລີ່ມປະຕິບັດໜ້າທີ່.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ທີ່ກອງປະຊຸມມອບໜ້າທີ່ໃຫ້ແກ່ກຳລັງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຈາກເຫດແຜ່ນດິນໄຫວຢູ່ ມຽນມາ, ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານພົນເອກ ຫງວຽນເຕິນເກືອງ, ເສນາທິການໃຫຍ່ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກເປັນເຈົ້າການ, ປະຕິບັດສຳເລັດທຸກໜ້າທີ່ເຊິ່ງພັກ, ລັດ, ກອງທັບມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນມອບໝາຍໃຫ້.