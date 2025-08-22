Báo Ảnh Việt Nam

ກຳປັ່ນຕຳຫຼວດທະເລ ຫວຽດນາມ ເລີ່ມອອກເດີນທາງໄປ ອິນໂດເນເຊຍ

ນີ້ແມ່ນການໄປຢ້ຽມຢາມ ອິນໂດເນເຊຍ ຄັ້ງທຳອິດຂອງກຳປັ່ນຕຳຫຼວດທະເລ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2025.
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ສິງຫາ, ກຳປັ່ນຕຳຫຼວດທະເລ (CBS) ໝາຍເລກ 8001 ພ້ອມກັບຄະນະປະຕິບັດງານຕຳຫຼວດທະເລ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກທ່າກຳປັ່ນທະຫານກອງ 301, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ເລີ່ມຕົ້ນການເດີນທາງໄປ ອິນໂດເນເຊຍ.

        ນີ້ແມ່ນການໄປຢ້ຽມຢາມ ອິນໂດເນເຊຍ ຄັ້ງທຳອິດຂອງກຳປັ່ນຕຳຫຼວດທະເລ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2025, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕັດສິນໃຈ ແລະ ເຈດຈຳນົງຂອງກຳລັງ 2 ປະເທດ ໃນການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ຍົກສູງຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນ; ປະກອບສ່ວນຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການສ້າງເຂດທະເລແຫ່ງສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມປອດໄພ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ຕາມແຜນການ, ໃນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້, ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງຕຳຫຼວດທະເລ ຫວຽດນາມ ຈະດຳເນີນກອງປະຊຸມ 2 ຝ່າຍ; ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ພົບປະແລກປ່ຽນກິລາກັບພະນັກງານ, ລູກເຮືອຕຳຫຼວດທະເລ ອິນໂດເນເຊຍ… ພິເສດ, 2 ກຳລັງຈະສົມທົບກັນຝຶກຊ້ອມຮ່ວມທາງທະເລ.

ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ສືບຕໍ່ຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນອັນພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ

ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ສືບຕໍ່ຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນອັນພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ

ຕາມຂ່າວສານຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປປ. ລາວ, ຕອບສະໜອງຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານນາງ ປານີ ຢາທໍຕູ, ຮອງປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ.ລາວ, ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອ໋ງຊວນ, ຮອງປະທານປະເທດແຫ່ງ ສສ.ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມ ສປປ.ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 21-22 ສິງຫາ 2025. ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 21 ສິງຫາ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອ໋ງຊວນ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ແລະ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ.ລາວ.
