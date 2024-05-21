ຂ່າວສານ
ກຳນົດທີ່ຕັ້ງ ແລະ ສ້າງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າໃຫ້ແກ່ຂະແຫນງທ່ອງທ່ຽວ ຮ່າຢາງ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 30 ມີນາ, ຢູ່ນະຄອນ ຮ່າຢາງ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ຮ່າຢາງ ສົມທົບກັບກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ສະຫະພັນທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ "ກຳນົດທີ່ຕັ້ງ ແລະ ສ້າງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທ່ອງທ່ຽວ ຮ່າຢາງ ໃນໄລຍະໃໝ່".
ຮ່າຢາງ ແມ່ນແຂວງຢູ່ເຫນືອສຸດຂອງ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າໄດ້ປຽບຫລາຍຢ່າງເພື່ອພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ. ຮ່າຢາງ ວາງຄາດໝາຍຮອດປີ 2025 ຂະແຫນງທ່ອງທ່ຽວກາຍເປັນຂະແຫນງເສດຖະກິດຈຸດສຸມ, ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ ກວ່າ 3 ລ້ານເທື່ອຄົນ/ປີ. ການກຳນົດທິດຮອດປີ 2030 ເຂດພູພຽງຫີນ ດົ່ງວັນ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເປັນເຂດທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ, ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວປະມານ 5 ລ້ານເທື່ອຄົນ/ປີ. ຮ່າຢາງ ພວມມຸ່ງໄປເຖິງ ເປົ້າໝາຍການກຳນົດທີ່ຕັ້ງ ການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງໃນແຜນທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ແລະ ໂລກ, ນຳຂະແຫນງທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ກາຍເປັນກຳລັງຫນູນໃນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ.
ທ່ານນາງ ຈ້ຽວທິຕິ່ງ, ຮອງຫົວຫນ້າພະແນກວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງ ຮ່າຢາງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ຮ່າຢາງ ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດການອະນຸລັກຮັກສາບັນດາຄຸນຄ່າ ວັດທະນະທຳພື້ນເມືອງ ແລະ ຮັກສາບັນດາມໍລະດົກຊື່ງທຳມະຊາດດົນບັນດານໃຫ້ ຮ່າຢາງ, ພິເສດແມ່ນສວນທໍລະນີສາດທົ່ວໂລກ ເຂດພູພຽງຫີນ ດົ່ງວັນ. ປະຈຸບັນ ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ກໍ່ຮັກສາບັນດາງານບຸນປະເພນີເພື່ອໃຫ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມນຳຊາວທ້ອງຖິ່ນ ເມື່ອມາຢາມແຂວງ ຮ່າຢາງ”.
ຕາມ ທ່ານ ປອ ຫວູນາມ, ພະແນກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ໂຮງແຮມ, ມະຫາວິທະຍາໄລເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ແລ້ວ, ຮ່າຢາງ ຄວນກະກຽມແຫລ່ງ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ດີທີ່ສຸດ; ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງເມືອງ, ເທດສະບານ, ບັນດາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອສ້າງພື້ນທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນເອກະລັກ ສະເພາະ, ຍືນຍົງ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ຮ່າຢາງ ກໍ່ຄວນເປັນເຈົ້າການໃນການສ້າງ, ສະເຫນີບັນດາແຜນການ, ນະໂຍບາຍໃຫມ່ໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາບຕົວຈິງ, ທ່າອ່ຽງ ຂອງການພັດທະນາ.
“ຮ່າຢາງ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ດ້ານຄຸນຄ່າທີ່ແຕກຕ່າງກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນອື່ນທີ່ຢູ່ ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ໂລກ. ໃນການກໍ່ສ້າງບັນດາຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວ, ຮ່າຢາງ ຕ້ອງນຳເຊິ່ງຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ພິເສດມາໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວເລືອກເຟັ້ນ ແລະ ຊື້ບັນດາຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວຂອງທ້ອງຖິ່ນ. ຈາກນັ້ນ ບັນດາຜະລິດ ຕະພັນທ່ອງທ່ຽວກໍ່ມີຄວາມດູດດື່ມ, ມີຄຸນຄ່າສູງກວ່າ, ນັກທ່ອງທ່ຽວຈະເລືອກເຟັ້ນ ມາທ່ຽວຢູ່ ຮ່າຢາງ ຫລາຍກວ່າ ແລະ ສ້າງກຳລັງແກ້ງແຍ່ງໃຫ້ແກ່ການທ່ອງທ່ຽວ ຮ່າຢາງ”.
ກໍ່ທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ແຂວງ ຮ່າຢາງ ແລະ ກາວບັ່ງ ໄດ້ຮັບຮອງຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວຮ່ວມສຳພັນລະຫວ່າງສວນສາທາລະນະທໍລະນີຊາດທົ່ວໂລກ ເຂດພູພຽງຫີນ ດົ່ງເວັນ (ຮ່າຢາງ) ແລະ ສວນສາທາລະນະທໍລະນີຊາດທົ່ວໂລກແມ່ນ້ຳລຳເຊ ກາວບັ່ງ (ກາວບັ່ງ). ນີ້ແມ່ນຜະລິດຕະພັນເພື່ອຊຸກຍູ້ການພັດທະນາການຮ່ວມສຳພັນຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງ 2 ທ້ອງຖິ່ນ, ປະກອບສ່ວນຍ ົກສູງປະສິດທິຜົນການອະນຸລັກຮັກສາ, ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າ ແລະ ປົວແປງການດຳລົງຊີວິດໃຫ້ແກ່ປະຊົນ.