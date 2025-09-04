ຂ່າວສານ
ການໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ແກ່ຂົງເຂດປ້ອງກັນຊາດຂອງ EU ໃນປີ 2025 ບັນລຸລະດັບສະຖິຕິ
ຕາມ EDA ແລ້ວ, ໃນຍອດຈຳນວນລາຍຈ່າຍປີ 2025, ເກືອບ 130 ຕື້ ເອີໂຣ ໄດ້ຮັບການລົງທຶນເຂົ້າບັນດາລາຍການຄື ອາວຸດໃໝ່. ບັນດາປະເທດ ເອີຣົບ ໄດ້ຍູ້ແຮງລາຍຈ່າຍນັບແຕ່ເມື່ອ ລັດເຊຍ ປຸກລະດົມບັ້ນການທະຫານຢູ່ ຢູແກຼນ ໃນປີ 2022.
ທ່ານ Andre Denk ຜູ້ອຳນວຍການ EDA ໃສ່ໃຈວ່າ: “ເພື່ອຕອບສະໜອງເປົ້າໝາຍໃໝ່ຂອງອົງການສົນທິສັນຍາອັດລັງຕິກເໜືອ (NATO) ແມ່ນ 3,5% GDP ນັ້ນ, ຕ້ອງມານະພະຍາຍາມຫຼາຍກວ່າອີກ, ດ້ວຍຍອດລາຍຈ່າຍກວ່າ 630 ຕື້ ເອີໂຣ ຕໍ່ປີ.
ຕາມຄະນະກຳມະການເອີຣົບແລ້ວ, ບ້ວງເງິນກູ້ 150 ຕື້ ເອີໂຣ ຂອງ EU ເພື່ອແນໃສ່ໜູນຊ່ວຍບັນດາປະເທດເພີ່ມງົບປະມານດ້ານປ້ອງກັນຊາດທີ່ໄດ້ຈົດທະບຽນ, ດ້ວຍ 19 ໃນຈຳນວນ 27 ປະເທດສະມາຊິກ ຍື່ນໃບຄຳຮ້ອງຂໍທຶນ. ກົນໄກ SAFE (ໂຄງການເຄື່ອນໄຫວດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງໃຫ້ແກ່ ເອີຣົບ) ອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາປະເທດກູ້ດ້ວຍດອກເບ້ຍຕ່ຳກວ່າ ຍ້ອນໄດ້ຮັບການຄ້ຳປະກັນຈາກງົບປະມານສູນກາງ EU.