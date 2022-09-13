ຂ່າວສານ
ການໂອ້ລົມສົນທະນານະໂຍບາຍປ້ອງກັນຊາດຫວຽດນາມ-ອາເມລິກາ ປີ 2022
ການໂອ້ລົມສົນທະນາຄັ້ງນີ້ ເພື່ອແນໃສ່ຕີລາຄາໝາກຜົນການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດສອງຝ່າຍໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ; ກຳນົດທິດທາງຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ສະພາບການໂອ້ລົມສົນທະນານະໂຍບາຍປ້ອງກັນຊາດຫວຽດນາມ-ອາເມລິກາ ປີ 2022 (ພາບ: TTXVN)
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ກັນຍາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານພົນໂທຮ່ວາງຊວັນຈຽນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານ ປອ Ely Ratner, ຜູ້ຊ່ວຍວຽກລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອາເມລິກາ ຮັບຜິດຊອບບັນດາບັນຫາຄວາມໝັ້ນຄົງພາກພື້ນມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ-ປາຊີຟິກ ໄດ້ເປັນປະທານຮ່ວມ ການໂອ້ລົມສົນທະນານະໂຍບາຍປ້ອງກັນຊາດຫວຽດນາມ-ອາເມລິກາ ປີ 2022. ການໂອ້ລົມສົນທະນາຄັ້ງນີ້ ເພື່ອແນໃສ່ຕີລາຄາໝາກຜົນການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດສອງຝ່າຍໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ; ກຳນົດທິດທາງຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ສອງຝ່າຍໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບສະພາບການໂລກ, ພາກພື້ນທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ; ຕີລາຄາວ່າການພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດສອງຝ່າຍ ໄດ້ພັດທະນາສອດຄ່ອງກັບບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ ກ່ຽວກັບການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດປີ 2011 ແລະ ຖະແຫຼງການວິໄສທັດລວມກ່ຽວກັບການພົວພັນດ້ານປ້ອງກັນຊາດປີ 2015; ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການພົວພັນສອງປະເທດ ກໍ່ຄືບັນດາການເຄື່ອນໄຫວກະກຽມສະເຫຼີມສະຫຼອງ 10 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານຫວຽດນາມ-ອາເມລິກາ (2013-2023).
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)