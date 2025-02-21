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ຂ່າວສານ

ການ​ໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ດ້ານ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ - ກາ​ນາ​ດາ​ຄັ້ງ​ທີ 3

ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ ຢັ້ງຢືນ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນ ແລະ ຕີລາຄາສູງຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ຖານະບົດບາດຂອງການາດາບົນເວທີ ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
ການໂອ້ລົມສົນທະນານະໂຍບາຍດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ຫວຽດນາມ - ການາດາຄັ້ງທີ 3 (ພາບ: VOV)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ກຸມພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ກຳມະການກົມການເມືອງ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Stefanie Beck ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ການາດາ, ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.   ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ ຢັ້ງຢືນ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນ ແລະ ຕີລາຄາສູງຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ຖານະບົດບາດຂອງການາດາບົນເວທີ ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ທ່ານສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈຕໍ່ການໜູນຊ່ວຍຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ການາດາກ່ຽວກັບການບຳລຸງສ້າງ ແລະ ຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ທ່ານປາດຖະໜາຢາກໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເນື້ອໃນຮ່ວມມືທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃຫ້ເໝາະສົມກັບບັນດາເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບການລົງທຶນ; ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບບັນດາຂົງເຂດຄື: ບຳລຸງສ້າງ, ຮັກສາສັນຕິພາບສປຊ, ອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດ, ແກ້ໄຂຜົນຕາມມາຈາກສົງຄາມ, ຄວບຄຸມເຂດຊາຍແດນ…ໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ຊີ້​ນຳ​ໂດຍ​ກົງ​ ໃນ​ທຸກ​ດ້ານ​ຂອງ​ພັກ​ສຳ​ລັບ​ກອງ​ທັບ

ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ຊີ້​ນຳ​ໂດຍ​ກົງ​ ໃນ​ທຸກ​ດ້ານ​ຂອງ​ພັກ​ສຳ​ລັບ​ກອງ​ທັບ

ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າໝົດປີ 2024, ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງກອງທັບປະຊາຊົນຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ກະທັດລັດລົງ, ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງໂດຍພື້ນຖານ, ມີໂຄງຮ່າງການປະກອບຈັດຕັ້ງຢ່າງຄົບຊຸດ, ເໝາະສົມກັບບັນດາພາກສ່ວນ, ກຳລັງ.
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