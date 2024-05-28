ຂ່າວສານ
ການເລົ່າ “ເລື່ອງລາວເຂດພູສູງ” ດ້ວຍສີສັນວັດທະນະທຳຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ
ນັບແຕ່ວັນທີ 26 ພຶດສະພາ - 4 ມິຖຸນາ ຢູ່ຫໍວາງສະແດງວິຈິດຕະກຳ, ຢູ່ເຮືອນເລກທີ 16 ຖະໜົນ ໂງກວຽນ, ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ດຳເນີນງານວາງສະແດງຮູບແຕ້ມດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເລື່ອງລາວເຂດພູສູງ”. ງານວາງສະແດງດັ່ງກ່າວ ໂດຍຄູຝຶກມວຍ - ຈິດຕະກອນ ເຫືອງເຕິມເດືອງ (ຫງວຽນຈີເຮືອງ) ແລະ ຈິດຕະກອນ ເຈິ່ນງວຽນເຖ ສົມທົບກັນຈັດຂຶ້ນ.
ງານວາງສະແດງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ວາງສະແດງພາບແຕ້ມ 50 ແຜ່ນ, ໂດຍເປັການເລົ່າເລື່ອງຂອງຈິດຕະກອນທັງ 2 ທ່ານຜ່ານພາສາຈິດຕະກຳ ທີ່ໄດ້ແຕ້ມດ້ວຍສີຂັດມັນ ແລະ ອາຄະລີລິກ. ພາບແຕ້ມແຕ່ລະແຜ່ນແມ່ນເລື່ອງລາວ, ມູມມອງໜຶ່ງກ່ຽວກັບຊີວິດອັນລຽບງ່າຍຂອງປະຊາຊົນເຂດພູສູງ, ສ່ອງແສງວິຖີຊີວິດປະຈຳວັນ, ຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ຮູບພາບຂອງປະຊາຊົນເຂດພູສູງທີ່ງຽບງ່າຍ, ສັດຊື່ບໍລິສຸດ ແລະ ສະໜິດສະໜົມ ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ.