Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ການ​ເລົ່າ “ເລື່ອງ​ລາວ​ເຂດ​ພູ​ສູງ” ດ້ວຍ​ສີ​ສັນ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ຂອງ​ພໍ່​ແມ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ບັນ​ດາ​ເຜົ່າ

ພາບແຕ້ມແຕ່ລະແຜ່ນແມ່ນເລື່ອງລາວ, ມູມມອງໜຶ່ງກ່ຽວກັບຊີວິດອັນລຽບງ່າຍຂອງປະຊາຊົນເຂດພູສູງ, ສ່ອງແສງວິຖີຊີວິດປະຈຳວັນ, ຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ຮູບພາບຂອງປະຊາຊົນເຂດພູສູງທີ່ງຽບງ່າຍ, ສັດຊື່ບໍລິສຸດ ແລະ ສະໜິດສະໜົມ ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ.
ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຜົ່າຢ້າວ ແຂວງ ບັກຢາງ ຢ້ຽມຊົມງານວາງສະແດງ (ພາບ: TTXVN)

ນັບແຕ່ວັນທີ 26 ພຶດສະພາ - 4 ມິຖຸນາ ຢູ່ຫໍວາງສະແດງວິຈິດຕະກຳ, ຢູ່ເຮືອນເລກທີ 16 ຖະໜົນ ໂງກວຽນ, ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ດຳເນີນງານວາງສະແດງຮູບແຕ້ມດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເລື່ອງລາວເຂດພູສູງ”. ງານວາງສະແດງດັ່ງກ່າວ ໂດຍຄູຝຶກມວຍ - ຈິດຕະກອນ ເຫືອງເຕິມເດືອງ (ຫງວຽນຈີເຮືອງ) ແລະ ຈິດຕະກອນ ເຈິ່ນງວຽນເຖ ສົມທົບກັນຈັດຂຶ້ນ.

         ງານວາງສະແດງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ວາງສະແດງພາບແຕ້ມ 50 ແຜ່ນ, ໂດຍເປັການເລົ່າເລື່ອງຂອງຈິດຕະກອນທັງ 2 ທ່ານຜ່ານພາສາຈິດຕະກຳ ທີ່ໄດ້ແຕ້ມດ້ວຍສີຂັດມັນ ແລະ ອາຄະລີລິກ. ພາບແຕ້ມແຕ່ລະແຜ່ນແມ່ນເລື່ອງລາວ, ມູມມອງໜຶ່ງກ່ຽວກັບຊີວິດອັນລຽບງ່າຍຂອງປະຊາຊົນເຂດພູສູງ, ສ່ອງແສງວິຖີຊີວິດປະຈຳວັນ, ຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ຮູບພາບຂອງປະຊາຊົນເຂດພູສູງທີ່ງຽບງ່າຍ, ສັດຊື່ບໍລິສຸດ ແລະ ສະໜິດສະໜົມ ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ງານວາງສະແດງ ໂຮ່ຈີມິນ - ຄວາມຄາດຫວັງເອກະລາດແຫ່ງ

ງານວາງສະແດງ “ໂຮ່ຈີມິນ - ຄວາມຄາດຫວັງເອກະລາດແຫ່ງ”

ງານວາງສະແດງໄດ້ແນະນຳເກືອບ 200 ຮູບພາບເອກະສານ, ວັດຖຸພັນກ່ຽວກັບຕົ້ນກຳເນີດ, ຊີວິດ, ພາລະກິດຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ, ຄື: ຫງວຽນເຕີດແທັ່ງ ຕັດສິນໃຈອອກເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດຊອກຫາເສັ້ນທາງກູ້ຊາດ ແລະ ຂະບວນການຈາກຊາວໜຸ່ມຜູ້ຮັກຊາດ ກາຍເປັນນັກກອມມູນິດ (1911 – 1930).
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top