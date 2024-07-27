ຂ່າວສານ
ການເລືອກຕັ້ງ ອາເມລິກາ: ອະດີດປະທານາທິບໍດີ Obama ສະໜັບສະໜູນ ທ່ານນາງ Kamala Harris ຫາສຽງເລືອກຕັ້ງ
ໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ X, ທ່ານ Obama ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະເຮັດທຸກວິທີທາງຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ທ່ານນາງ Kamala Harris ຈະຍາດໄດ້ໄຊຊະນະໃນເດືອນ ພະຈິກ ຈະມາເຖິງ ແລະ ຮຽກຮ້ອງທຸກຄົນຈົ່ງພ້ອມກັນມານະພະຍາຍາມ.
ທ່ານ Barack Obama ຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ 8 ປີ ນັບແຕ່ເມື່ອໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງເມື່ອປີ 2008. ທ່ານແມ່ນສະມາຊິກພັກປະຊາທິປະໄຕຄົນຫຼ້າສຸດ ທີ່ຖະແຫຼງຈະສະໜັບສະໜູນທ່ານນາງ Kamala Harris ພາຍຫຼັງປະທານາທິບໍດີ ຄົນປັດຈຸບັນ ທ່ານ Joe Biden ຖະແຫຼງວ່າ ຈະຖອນຕົວອອກຈາກການແຂ່ງຂັນເຂົ້າທຳນຽບຂ່າວ ໃນວັນທີ 21 ກໍລະກົດ ຜ່ານມາ.