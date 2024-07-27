Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ: ອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ Obama ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ທ່າ​ນນາງ Kamala Harris ຫາ​ສຽງ​ເລືອກ​ຕັ້ງ

ວັນທີ 26 ກໍລະກົດ, ທ່ານອະດີດປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Barack Obama ຖະແຫຼງການສະໜັບສະໜູນທ່ານນາງຮອງປະທານາທິບໍດີ Kamala Harris ອອກຫາສຽງເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ.
ທ່ານນາງຮອງປະທານາທິບໍດີ Kamala Harris (ພາບ: TTXVN)

ໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ X, ທ່ານ Obama ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະເຮັດທຸກວິທີທາງຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ທ່ານນາງ Kamala Harris ຈະຍາດໄດ້ໄຊຊະນະໃນເດືອນ ພະຈິກ ຈະມາເຖິງ ແລະ ຮຽກຮ້ອງທຸກຄົນຈົ່ງພ້ອມກັນມານະພະຍາຍາມ.

ທ່ານ Barack Obama ຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ 8 ປີ ນັບແຕ່ເມື່ອໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງເມື່ອປີ 2008. ທ່ານແມ່ນສະມາຊິກພັກປະຊາທິປະໄຕຄົນຫຼ້າສຸດ ທີ່ຖະແຫຼງຈະສະໜັບສະໜູນທ່ານນາງ Kamala Harris  ພາຍຫຼັງປະທານາທິບໍດີ ຄົນປັດຈຸບັນ ທ່ານ Joe Biden ຖະແຫຼງວ່າ ຈະຖອນຕົວອອກຈາກການແຂ່ງຂັນເຂົ້າທຳນຽບຂ່າວ ໃນວັນທີ 21 ກໍລະກົດ ຜ່ານມາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ ອາ​ໄລ​ຫາ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຮົບ​ເສຍ​ສະຫຼະ​ຊີ​ວິດ​ເພື່ອ​ຊາດ ແລະ ເຂົ້າ​ຄຳ​ນັບສຸ​ສານ ​ປະ​ທານ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ

ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ ອາ​ໄລ​ຫາ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຮົບ​ເສຍ​ສະຫຼະ​ຊີ​ວິດ​ເພື່ອ​ຊາດ ແລະ ເຂົ້າ​ຄຳ​ນັບສຸ​ສານ ​ປະ​ທານ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ

ດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບນັບຖື ແລະ ຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງລົ້ນເໜືອ, ຄະນະຜູ້ແທນໄດ້ກົ້ມຫົວອາໄລຫາບັນດານັກຮົບວິລະຊົນທີ່ໄດ້ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ລູກຜູ້ດີເດັ່ນຂອງຊາດທີ່ໄດ້ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ເພື່ອປະເທດຊາດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top