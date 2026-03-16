ຂ່າວສານ
ການເລືອກຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນ: ການເລືອກຕັ້ງມີຄວາມໝາຍສຳຄັນພິເສດ
ໂດຍຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວສຳນັກຂ່າວສານວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຈີນ, ທ່ານສາດສະດາຈານ Zhu Zhenming ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາອາຊີໃຕ້ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ຄຸນໝິງ, ຈີນ), ໃຫ້ຮູ້ວາ ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XVI ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນອາຍຸການ 2026 – 2031 ແມ່ນສັນຍາລັກຢ່າງມີຊີວິດຊີວາ ຂອງເລື່ອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດສິດເປັນເຈົ້າ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມຊີວິດດ້ານການເມືອງຂອງປະເທດຊາດ. ບັນດາສະມາຊິກມີມາດຖານຄົບຖ້ວນ ແລະ ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໄວ້ວາງໃຈເລືອກເອົາເຂົ້າຮ່ວມວິວັດການຄັດເລືອກການນຳຫຼັກແຫຼ່ງຂອງປະເທດຊາດ, ຜ່ານນັ້ນແບກຫາບບົດບາດໜ້າທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງປະເທດາດ ແລະ ປະຊາຊົນ.
ທ່ານສາດສະດາຈານ Zhu Zhenming ຖືວ່າໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ພັກ ແລະ ລັດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຫຼາຍມາດຕະການປະຕິຮູບສຳຄັນ, ຄືປັບປຸງຫົວໜ່ວຍບໍລິຫານ, ໝູນໃຊ້ຮູບແບບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນສອງຂັ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ກົງຈັກບໍລິຫານກະທັດລັດລົງ. ໃນສະພາບການນັ້ນ, ການຊີ້ນຳທີ່ມີຈຸດສຸມ, ເປັນເອກະພາບຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, ການປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນລະຫວ່າງອຳນາດການປົກຄອງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ລະຫວ່າງບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ທຸກຂັ້ນ, ພ້ອມກັບການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຂອງປະຊາຊົນ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຮັບປະກັນວຽກງານເລືອກຕັ້ງ ດຳເນີນຢ່າງມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ປະສິດທິພົນ.
ທ່າດສາດສະດາຈານ Zhu Zhenming ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳນຳພາຢ່າງໝັ້ນແກ່ນຂອງພັກ ດ້ວຍການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຂອງປະຊາຊົນຫວຽດນາມ ໝົດທຸກຄົນ, ການເລືອກຕັ້ງຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XVI ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ.