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ຂ່າວສານ

ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ແລະ ສະ​ພາ​ປະ​ຊາ​ຊົນ: ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ສຳ​ຄັນ​ພິ​ເສດ

ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳນຳພາຢ່າງໝັ້ນແກ່ນຂອງພັກ ດ້ວຍການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຂອງປະຊາຊົນຫວຽດນາມ ໝົດທຸກຄົນ, ການເລືອກຕັ້ງຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XVI ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ.
  ທ່ານສາດສະດາຈານ Zhu Zhenming ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາອາຊີໃຕ້ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ພາບ: TTXVN)  

ໂດຍຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວສຳນັກຂ່າວສານວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຈີນ, ທ່ານສາດສະດາຈານ Zhu Zhenming ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາອາຊີໃຕ້ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ຄຸນໝິງ, ຈີນ), ໃຫ້ຮູ້ວາ ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XVI ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນອາຍຸການ 2026 – 2031 ແມ່ນສັນຍາລັກຢ່າງມີຊີວິດຊີວາ ຂອງເລື່ອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດສິດເປັນເຈົ້າ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມຊີວິດດ້ານການເມືອງຂອງປະເທດຊາດ. ບັນດາສະມາຊິກມີມາດຖານຄົບຖ້ວນ ແລະ ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໄວ້ວາງໃຈເລືອກເອົາເຂົ້າຮ່ວມວິວັດການຄັດເລືອກການນຳຫຼັກແຫຼ່ງຂອງປະເທດຊາດ, ຜ່ານນັ້ນແບກຫາບບົດບາດໜ້າທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງປະເທດາດ ແລະ ປະຊາຊົນ.

ທ່ານສາດສະດາຈານ Zhu Zhenming ຖືວ່າໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ພັກ ແລະ ລັດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຫຼາຍມາດຕະການປະຕິຮູບສຳຄັນ, ຄືປັບປຸງຫົວໜ່ວຍບໍລິຫານ, ໝູນໃຊ້ຮູບແບບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນສອງຂັ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ກົງຈັກບໍລິຫານກະທັດລັດລົງ. ໃນສະພາບການນັ້ນ, ການຊີ້ນຳທີ່ມີຈຸດສຸມ, ເປັນເອກະພາບຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, ການປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນລະຫວ່າງອຳນາດການປົກຄອງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ລະຫວ່າງບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ທຸກຂັ້ນ, ພ້ອມກັບການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຂອງປະຊາຊົນ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຮັບປະກັນວຽກງານເລືອກຕັ້ງ ດຳເນີນຢ່າງມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ປະສິດທິພົນ.

ທ່າດສາດສະດາຈານ Zhu Zhenming ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳນຳພາຢ່າງໝັ້ນແກ່ນຂອງພັກ ດ້ວຍການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຂອງປະຊາຊົນຫວຽດນາມ ໝົດທຸກຄົນ, ການເລືອກຕັ້ງຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XVI ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເປັນ​ປະ​ທານ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ວາງ​ແຜນ​ຜັງ​ສັງ​ລວມ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ ​ຮ່າ​ໂນ້ຍ ວີ​ໄສ​ທັດ​ 100 ປີ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເປັນ​ປະ​ທານ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ວາງ​ແຜນ​ຜັງ​ສັງ​ລວມ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ ​ຮ່າ​ໂນ້ຍ ວີ​ໄສ​ທັດ​ 100 ປີ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຖືວ່າ ປັດຊະຍາຂອງການວາງແຜນກຳນົດແມ່ນຖືມະນຸດເປັນໃຈກາງ, ເຈົ້າຂອງ; ຕົວເມືອງແຫ່ງຄວາມຮັ່ງມີ, ສີວິໄລ, ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ, ສີສັນ, ທັນສະໄໝ ແລະ ວິໄສທັດ 100 ປີ.
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