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ຂ່າວສານ

ການ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຊົ່ວ​ຄາວ​ຊີຣີ

ສື່ມວນຊົນອາຣັບບິຊາອຸດິໄດ້ໃຫ້ຂ່າວວ່າວັນທີ2 ກຸມພາທ່ານ Ahmed Al-Sharaa, ປະທານາທິບໍດີຊົ່ວຄາວຊີຣີຈະທຳການຢ້ຽມຢາມປະເທດນີ້.
ທ່ານ Ahmed Al-Sharaa, ປະທານາທິບໍດີຊົ່ວຄາວຊີຣີ (ພາບ: Reuters)

ວັນທີ1ກຸມພາ, ສື່ມວນຊົນອາຣັບບິຊາອຸດິໄດ້ໃຫ້ຂ່າວວ່າວັນທີ2 ກຸມພາທ່ານ Ahmed Al-Sharaa, ປະທານາທິບໍດີຊົ່ວຄາວຊີຣີຈະທຳການຢ້ຽມຢາມປະເທດນີ້. ນີ້ແມ່ນການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຢູ່ຕ່າງປະເທດຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານAhmed Al-Sharaa ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນປະທານາທິບໍດີຊົ່ວຄາວຂອງ ຊີຣີໃນວັນທີ29/1.ການຢ້ຽມຢາມຄາດວ່າແກ່ຍາວເປັນສອງວັນ, ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ.

ເດື່ອນກ່ອນ, ທ່ານຢັ້ງຢືນວ່າອາຣັບບິຊາອຸດິສວມບົດບາດໃຫຍ່ໃນອະນາຄົດຂອງຊີຣີ, ພ້ອມທັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນບັນດາກາລະໂອກາດລົງທຶນໃຫ້ແກ່ທຸກປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ. ອະທິດກ່ອນ, ທ່ານFaisal bin Farhan ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດອາຣັບບິ ຊາອຸດິດໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຊີຣີໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າຈະໜູນຊ່ວຍປະເທດນີ້ໃນກນຍົກອອກບັນດາຄຳສັ່ງລົງໂທດສາກົນ, ທີ່ໄດ້ຈັດວາງໃສ່ພາຍໃນອາຍຸການທ່ານປະທານາທິບໍດີຊີີຣີ Bashar Al-Assad ກຳອຳນາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາຢາກ​ໃຫ້ຢູ​ແກຼນ​ດຳ​ເນີນການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ພາຍຫຼັງ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຢຸດ​ຍິງ​ກັບລັດ​ເຊຍ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາຢາກ​ໃຫ້ຢູ​ແກຼນ​ດຳ​ເນີນການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ພາຍຫຼັງ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຢຸດ​ຍິງ​ກັບລັດ​ເຊຍ

ທ່ານປະທານາທິບໍດີຢູແກຼນVolodymyr Zelenskiy ເຄີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າປະເທດນີ້ອາດຈະດຳເນີນການເລືອກຕັ້ງໃນປີນີ້ຖ້າຫາກການປະທະກັນຢຸດຕິ ແລະບັນດາການຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ.
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