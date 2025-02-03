ຂ່າວສານ
ການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຢູ່ຕ່າງປະເທດຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີຊົ່ວຄາວຊີຣີ
ວັນທີ1ກຸມພາ, ສື່ມວນຊົນອາຣັບບິຊາອຸດິໄດ້ໃຫ້ຂ່າວວ່າວັນທີ2 ກຸມພາທ່ານ Ahmed Al-Sharaa, ປະທານາທິບໍດີຊົ່ວຄາວຊີຣີຈະທຳການຢ້ຽມຢາມປະເທດນີ້. ນີ້ແມ່ນການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຢູ່ຕ່າງປະເທດຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານAhmed Al-Sharaa ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນປະທານາທິບໍດີຊົ່ວຄາວຂອງ ຊີຣີໃນວັນທີ29/1.ການຢ້ຽມຢາມຄາດວ່າແກ່ຍາວເປັນສອງວັນ, ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ.
ເດື່ອນກ່ອນ, ທ່ານຢັ້ງຢືນວ່າອາຣັບບິຊາອຸດິສວມບົດບາດໃຫຍ່ໃນອະນາຄົດຂອງຊີຣີ, ພ້ອມທັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນບັນດາກາລະໂອກາດລົງທຶນໃຫ້ແກ່ທຸກປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ. ອະທິດກ່ອນ, ທ່ານFaisal bin Farhan ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດອາຣັບບິ ຊາອຸດິດໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຊີຣີໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າຈະໜູນຊ່ວຍປະເທດນີ້ໃນກນຍົກອອກບັນດາຄຳສັ່ງລົງໂທດສາກົນ, ທີ່ໄດ້ຈັດວາງໃສ່ພາຍໃນອາຍຸການທ່ານປະທານາທິບໍດີຊີີຣີ Bashar Al-Assad ກຳອຳນາດ.