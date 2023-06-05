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ຂ່າວສານ

ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ Shangri-La ຄັ້ງ​ທີ 20: ຈີນ ປະ​ກາດ​ຊອກ​ຫາ​ຄູ່​ເຈ​ລະ​ຈາ​ແທນ​ໃຫ້​ການ​ສູ້​ຢັນ​ກັນ

ຕາມທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຈີນ ແລ້ວ, ຈິນຕະນາການສົງຄາມເຢັນພວມລຸກຮືຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ.
  ທ່ານ ຫຼີຊາງຝູ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຈີນ ກ່າວຄຳປາໄສທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)  

ວັນທີ 4 ມິຖຸນາ, ກ່າວຄຳເຫັນທີກອງປະຊຸມຄວາມໝັ້ນຄົງການເຈລະຈາ Shangri-La ຄັ້ງທີ 20 ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ສິງກະໂປ, ທ່ານ ຫຼີຊາງຝູ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຈີນ, ໄດ້ກ່າວຫາ “ບາງປະເທດ” ໄດ້ເພີ່ມທະວີການຊ່ວງເສັງອາວຸດ ແລະ ຕັ້ງໃຈແຊກແຊງເຂົ້າໃນວຽກງານພາຍໃນຂອງບັນດາປະເທດ. ຕາມທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຈີນ ແລ້ວ, ຈິນຕະນາການສົງຄາມເຢັນພວມລຸກຮືຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ. ທ່ານ ຫຼີຊາງຝູ ກໍກ່າວເຕືອນວ່າ ການສ້າງຕັ້ງບັນດາສຳພັນທະມິດການທະຫານ "ຄື NATO” ຢູ່ພາກພື້ນອາຊີ - ປາຊີຟິກ, ໂດຍຖືວ່າ ບັນດາສຳພັນທະມິດດັ່ງກ່າວ ຈະເຮັດໃຫ້ພາກພື້ນຕົກເຂົ້າສູ່ການປະທະກັນ.

ຕາມທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຈີນ ແລ້ວ, ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ໃນປັດຈຸບັນ ຕ້ອງມີການຮ່ວມມືຢ່າງເປີດອົກເປີດໃຈ ແລະ ຮອບດ້ານ, ບໍ່ແມ່ນການສ້າງຄວາມຜູກພັນສະໜິດແໜ້ນຕາມກຸ່ມນ້ອຍ. ໃນບົດກ່າວປາໄສກ່ອນໜ້ານັ້ນ ວັນທີ 3 ມິຖຸນາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອາເມລິກາ Lloyd Austin ຖືວ່າ ເລື່ອງ ປັກກິ່ງ ປະຕິເສດຈັດການເຈລະຈາຢູ່ນອກກອງປະຊຸມຢູ່ ສິງກະໂປ ຄັ້ງນີ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມມານະພະຍາຍາມຮັກສາສັນຕິພາບຂອງພາກພື້ນຫຼຸດລົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ້າງ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ໃໝ່​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ພົ​ວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທ​ະ​ສາດ ຫວຽດ​ນາມ - ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ

ສ້າງ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ໃໝ່​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ພົ​ວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທ​ະ​ສາດ ຫວຽດ​ນາມ - ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ

ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Anthony Albanese ປະກອບສ່ວນສ້າງກຳລັງໜູນໃໝ່ແກ່ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດໃນສະພາບການ ຫວຽດນາມ ແລະ ອົດສະຕາລີ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ຄົບຮອບ 50 ປີ (1973 – 2023).
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