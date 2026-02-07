Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ຫາ ຢູ​ແກຼນ ຢູ່ Abu Dhabi ຮັບ​ຮູ້​ມີ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ​ໃໝ່

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 04 – 05 ກຸມພາ, ຜູ້ຕາງໜ້າ ລັດເຊຍ, ອາເມລິກາ ແລະ ຢູແກຼນ ໄດ້ດຳເນີນຮອບເຈລະຈາ 3 ຝ່າຍ ຄັ້ງທີ 2 ຢູ່ Abu Dhabi, ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມມີເລດ (UAE).

ຕາມຖະແຫຼງການຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ UAE, ບັນດາວາລະແລກປ່ຽນໄດ້ດຳເນີນໃນບັນຍາກາດສ້າງສັນ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມລັບໃນລະດັບສູງ. ບັນດາຝ່າຍສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລືບັນຫາທີ່ຍັງຄົງຄ້າງກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ລວມມີ: ບັນດາກົນໄກປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາຄຳສັ່ງຢຸດຍິງ, ກໍຄືບັນດາມາດຕະການສະກັດກັ້ນເລື່ອງເກີດການປະທະກັນຄືນໃໝ່. ບັນດາຝ່າຍກໍເຫັນດີຈະລາຍງານໝາກຜົນໃຫ້ແກ່ການນຳແຕ່ລະປະເທດ ແລະ ຮັກສາຂອບເຂດການປຶກສາຫາລືສາມຝ່າຍໃນຊຸມອາທິດຈະມາເຖິງ.

        ກ່ຽວກັບໝາກຜົນລະອຽດ, ທ່ານທູດພິເສດ Steve Witkoff ຂອງ ອາເມລິກາ ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ບັນດາຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີແລກປ່ຽນຊະເລີຍເສິກ 314 ຄົນ, ໃນນັ້ນແຕ່ລະຝ່າຍ ລັດເຊຍ ແລະ ຢູແກຼນ ຈະປ່ອຍອິດສະຫຼະພາບໃຫ້ແກ່ຊະເລີຍເສິກ 157 ຄົນ. ນີ້ແມ່ນບັ້ນແລກປ່ຽນຊະເລີຍເສິກຄັ້ງທຳອິດໃນຮອບເວລາ 5 ເດືອນຜ່ານມາ.

        ນອກຈາກນັ້ນ, ຝ່າຍ ອາເມລິກາ ກໍ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລັດເຊຍ ແລະ  ອາເມລິກາ ໄດ້ເຫັນດີເຊື່ອມຕໍ່ການເຈລະຈາດ້ານການທະຫານ, ຊ່ອງທາງຕິດຕໍ່ທີ່ເຄີຍຖືກຢຸດສະງັກກ່ອນທີ່ການປະທະກັນເກີດຂຶ້ນ. ການກະທຳດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຕີລາຄາວ່າ ອາດຈະເປີດບາດກ້າວເດີນໃໝ່ໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມຫັນສາຍພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

