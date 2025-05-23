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ຂ່າວສານ

ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຄ້າ​ສົມ​ທົບ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ​ຢ່າງ​ຕັ້ງ​ໜ້າ

ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ ກໍ່ບັນລຸໄດ້ຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ກຳນົດໄດ້ບັນດາໝວດບັນຫາທີ່ບັນລຸໄດ້ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ ຫຼື ທັດສະນະຄ້າຍຄືກັນ, ບັນດາຫມວດບັນຫາທີ່ຕ້ອງສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລືເພື່ອຕົກລົງກັນໃນເວລາຈະມາເຖິງ.
ການເຈລະຈາລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ (ພາບ: VOV)

ຮອບເຈລະຈາຄັ້ງທີ 2 ສັນຍາສອງຝ່າຍກ່ຽວກັບການຄ້າສົມທົບລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ ໄດ້ຮັບການຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 19 ພຶດສະພາ - 22 ພຶດສະພາ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ D.C, ອາເມລິກາ. ຄະນະເຈລະຈາຂອງ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ຫົວໜ້າຄະນະເຈລະຈາລັດຖະບານ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ ນຳໜ້າ.  

ຄະນະເຈລະຈາສອງປະເທດໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບັນດາເນື້ອໃນທັງໝົດທີ່ໄດ້ຍົກອອກມາໃນເວລາກ່ອນດຳເນີນການເຈລະຈາບົນຈິດໃຈເຈດຕະນາດີ, ກົງໄປກົງມາ, ກົມກຽວ ແລະ ດຸ່ນດ່ຽງຜົນປະໂຫຍດ ກໍຄືເໝາະສົມກັບຄຳໝັ້ນສັນຍາສາກົນ ແລະ ລະດັບການພັດທະນາຂອງແຕ່ລະປະເທດ.

ເມື່ອສິ້ນສຸດການເຈລະຈາ, ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ ກໍ່ບັນລຸໄດ້ຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ກຳນົດໄດ້ບັນດາຫມວດບັນຫາທີ່ບັນລຸໄດ້ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ ຫຼື ທັດສະນະຄ້າຍຄືກັນ, ບັນດາກຸ່ມບັນຫາທີ່ຕ້ອງສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລືເພື່ອຕົກລົງກັນໃນເວລາຈະມາເຖິງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ສອງຝ່າຍກໍວາງອອກບັນດາຂອບເຂດກຳນົດເວລາ ເພື່ອຕອບກັບກ່ຽວກັບຮ່າງສັນຍາ, ສະເໜີລາຍລັກອັກສອນ ກໍຄື ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມທາງໄກ ເພື່ອແນໃສ່ກະກຽມໃຫ້ແກ່ວາລະເຈລະຈາຕໍ່ໄປ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວຽກ​ງານ​ການ​ເມືອງ​ພາຍ​ໃນ​ຕ້ອງ​ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຮັກ​ສາ​ສ​ະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ເພື່ອ​ພັດ​ທະ​ນາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ

ວຽກ​ງານ​ການ​ເມືອງ​ພາຍ​ໃນ​ຕ້ອງ​ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຮັກ​ສາ​ສ​ະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ເພື່ອ​ພັດ​ທະ​ນາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 22 ພຶດສະພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ໂຕເລີມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳສູງການພັກກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້, ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກັບຄະນະການເມືອງພາຍໃນສູນກາງພັກ.
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