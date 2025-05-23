ຂ່າວສານ
ການເຈລະຈາກ່ຽວກັບການຄ້າສົມທົບລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ ບັນລຸໄດ້ຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງຕັ້ງໜ້າ
ຮອບເຈລະຈາຄັ້ງທີ 2 ສັນຍາສອງຝ່າຍກ່ຽວກັບການຄ້າສົມທົບລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ ໄດ້ຮັບການຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 19 ພຶດສະພາ - 22 ພຶດສະພາ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ D.C, ອາເມລິກາ. ຄະນະເຈລະຈາຂອງ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ຫົວໜ້າຄະນະເຈລະຈາລັດຖະບານ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ ນຳໜ້າ.
ຄະນະເຈລະຈາສອງປະເທດໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບັນດາເນື້ອໃນທັງໝົດທີ່ໄດ້ຍົກອອກມາໃນເວລາກ່ອນດຳເນີນການເຈລະຈາບົນຈິດໃຈເຈດຕະນາດີ, ກົງໄປກົງມາ, ກົມກຽວ ແລະ ດຸ່ນດ່ຽງຜົນປະໂຫຍດ ກໍຄືເໝາະສົມກັບຄຳໝັ້ນສັນຍາສາກົນ ແລະ ລະດັບການພັດທະນາຂອງແຕ່ລະປະເທດ.
ເມື່ອສິ້ນສຸດການເຈລະຈາ, ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ ກໍ່ບັນລຸໄດ້ຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ກຳນົດໄດ້ບັນດາຫມວດບັນຫາທີ່ບັນລຸໄດ້ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ ຫຼື ທັດສະນະຄ້າຍຄືກັນ, ບັນດາກຸ່ມບັນຫາທີ່ຕ້ອງສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລືເພື່ອຕົກລົງກັນໃນເວລາຈະມາເຖິງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ສອງຝ່າຍກໍວາງອອກບັນດາຂອບເຂດກຳນົດເວລາ ເພື່ອຕອບກັບກ່ຽວກັບຮ່າງສັນຍາ, ສະເໜີລາຍລັກອັກສອນ ກໍຄື ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມທາງໄກ ເພື່ອແນໃສ່ກະກຽມໃຫ້ແກ່ວາລະເຈລະຈາຕໍ່ໄປ.