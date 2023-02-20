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ຂ່າວສານ

ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ມະ​ນຸດ ແລະ ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ນ້ຳ​ໃຈ​ສາ​ກົນ​ອັນ​ສູງ​ສົ່ງ​ຂອງຄະ​ນະ​ກູ້​ໄພ​ກູ້​ຊີບ ຫວຽດ​ນາມ

ຕາມກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ, ໄລ່ຮອດຕອນແລງວັນທີ 18 ກຸມພາ (ຕາມເວລາ ຫວຽດນາມ), ກຳລັງກູ້ໄພກູ້ຊີບ ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຊ່ວຍ ຕວກກີ ກຳນົດບ່ອນມີຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ 14 ບ່ອນ, ໃນນັ້ນ ມີສອງບ່ອນ ແມ່ນມີຜູ້ຍັງມີຊີວິດຢູ່.
  ກຳລັງກູ້ໄພກູ້ຊີບກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັບ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອກໍານົດບ່ອນມີຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ  

ວັນທີ 18 ກຸມພາ, ກຳລັງກູ້ໄພກູ້ຊີບກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍການຊອກຫາຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ ໃນເຫດແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ 4 ເຂດອື່ນ ຢູ່ Antakya. ໃນນັ້ນ ມີ 2 ຈຸດພົບເຫັນມີຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ ແລະ ໃຫ້ຫົວໜ່ວຍກູ້ໄພກູ້ຊີບປະຈຳຖິ່ນ ນຳຜູ້ຄົນເຫຼົ່ານັ້ນອອກຈາກຊາກຫັກພັງ. ຕາມກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ, ໄລ່ຮອດຕອນແລງວັນທີ 18 ກຸມພາ (ຕາມເວລາ ຫວຽດນາມ), ກຳລັງກູ້ໄພກູ້ຊີບ ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຊ່ວຍ ຕວກກີ ກຳນົດບ່ອນມີຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ 14 ບ່ອນ, ໃນນັ້ນ ມີສອງບ່ອນ ແມ່ນມີຜູ້ຍັງມີຊີວິດຢູ່.

ສຳລັບຄະນະກູ້ໄພກູ້ຊີບກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ, ພາຍຫຼັງ 7 ວັນທີ່ໄດ້ມານະພະຍາຍາມຊອກຫາ, ກູ້ໄພກູ້ຊີບຢູ່ ຕວກກີ, ກຳລັງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ໃນວັນທີ 19 ກຸມພາ ແລະ ພວມກະກຽມກັບຄືນປະເທດ. ໄປຄຽງຄູ່ກັບວຽກງານກູ້ໄພກູ້ຊີບ, ຄະນະກູ້ໄພກູ້ຊີບກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ຍັງມອບອຸປະກອນການແພດ, ຢຸກຢາຂອງການນຳກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ອົງການຮັບມືກັບໄພພິບັດ ແລະ ສະພາວະສຸກເສີນຂອງ ຕວກກີ (AFAD). ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍໄປຢ້ຽມຢາມຖາມຂ່າວ, ໃຫ້ກຳລັງໃຈ ແລະ ມອບຂອງຕ້ອນເລັກໆນ້ອຍໆຈາກ ຫວຽດນາມ  ໃຫ່ປະຊາຊົນຢູ່ອ້ອມເຂດເກີດເຫດ. ຄວາມຕັດສິນໃຈ, ນ້ຳໃຈອົງອາດກ້າຫານ, ບໍ່ຢ້ານອິດຢ້ານເມື່ອຍຂອງກຳລັງກູ້ໄພກູ້ຊີບ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ຕວກກີ ໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ໃນໝູ່ປະຊາຊົນປະເທດປະຈຳຖິ່ນ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວ ກໍຢັ້ງຢືນມູນເຊື້ອ “ຮັກເພື່ອນຄືຮັກຕົນເອງ” ຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່າ​ນ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ, ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ກຳ​ປູ​ເຈຍ ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ທ່າ​ນ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ, ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ກຳ​ປູ​ເຈຍ ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ກຸມພາ, ຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ, ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານພົນເອກ Tea Banh, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະພະນັກງານຂັ້ນສູງ ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ.
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