ຂ່າວສານ ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆຢູ່ວັນບຸນ ໝາກມ່ວງ ອຽນເຈົາ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງຟົດຟື້ນ 11/06/2024 ວັນບຸນໝາກມ່ວງ ອຽນເຈົາຄັ້ງທີ V, ປີ 2024 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 8 – 9 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຕາແສງ ຊັບວາດ (ເມືອງອຽນເຈົາ, ແຂວງ ເຊີນລາ) ດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆທີ່ຟົດຟື້ນ ແລະ ຈັບໃຈ. ລາຍການສະແດງສິລະປະ ຢູ່ວັນບຸນ (ພາບ: VOV)ວັນບຸນ ລວມມີຫຼາຍເນື້ອໃນທີ່ອຸດົມສົມບູນຄື: ການສະແດງບັນດາລາຍການສະແດງສິລະປະ, ການລະຫຼິ້ນພື້ນເມືອງ, ພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ; ການແຂ່ງຂັນເກັບກູ້ໝາກມ່ວງ, ແຂ່ງຂັນຝ້ອນ, ຫຍິບປັກຖັກແສ່ວ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຕົວຈິງຢູ່ ສວນໝາກມ່ວງ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ວັນບຸນຍັງເປີດ 15 ຮ້ານວາງສະແດງແນະນຳໝາກມ່ວງ, ຂາຍຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ເຄື່ອງຫັດຖະກຳຂອງບັນດາສະຫະກອນ, ວິສາຫະກິດ, ບັນດາຕາແສງ, ເທດສະບານ; ຈັດວາງບັນດາສະຖານທີ່ຂາຍຜະລິດຕະພັນ ໝາກມ່ວງທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງລຽບຕາມເສັ້ນທາງຫຼວງເລກ 6… ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດວັນບຸນ ເພື່ອສ້າງຄວາມປະທັບໃຈທີດີໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)