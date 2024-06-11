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ຂ່າວສານ

ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຕ່າງໆ​ຢູ່​ວັນ​ບຸນ ໝາກ​ມ່ວງ ອຽນ​ເຈົາ ໄດ້​ຈັດຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ຟົດ​ຟື້ນ

ວັນບຸນໝາກມ່ວງ ອຽນເຈົາຄັ້ງທີ V, ປີ 2024 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 8 – 9 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຕາແສງ ຊັບວາດ (ເມືອງອຽນເຈົາ, ແຂວງ ເຊີນລາ) ດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆທີ່ຟົດຟື້ນ ແລະ ຈັບໃຈ.
ລາຍການສະແດງສິລະປະ ຢູ່ວັນບຸນ (ພາບ: VOV)
ວັນບຸນ ລວມມີຫຼາຍເນື້ອໃນທີ່ອຸດົມສົມບູນຄື: ການສະແດງບັນດາລາຍການສະແດງສິລະປະ, ການລະຫຼິ້ນພື້ນເມືອງ, ພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ; ການແຂ່ງຂັນເກັບກູ້ໝາກມ່ວງ, ແຂ່ງຂັນຝ້ອນ, ຫຍິບປັກຖັກແສ່ວ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຕົວຈິງຢູ່ ສວນໝາກມ່ວງ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ວັນບຸນຍັງເປີດ 15 ຮ້ານວາງສະແດງແນະນຳໝາກມ່ວງ, ຂາຍຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ເຄື່ອງຫັດຖະກຳຂອງບັນດາສະຫະກອນ, ວິສາຫະກິດ, ບັນດາຕາແສງ, ເທດສະບານ; ຈັດວາງບັນດາສະຖານທີ່ຂາຍຜະລິດຕະພັນ ໝາກມ່ວງທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງລຽບຕາມເສັ້ນທາງຫຼວງເລກ 6… ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດວັນບຸນ ເພື່ອສ້າງຄວາມປະທັບໃຈທີດີໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວເປັນຈຳນວນຫຼາຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊຸດຮຽນຂັບຮ້ອງເພງພື້ນເມືອງໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ - ແຜ່ຂະຫຍາຍດົນຕີພື້ນເມືອງ ໃນໝູ່ນັກຮຽນ

ຊຸດຮຽນຂັບຮ້ອງເພງພື້ນເມືອງໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ - ແຜ່ຂະຫຍາຍດົນຕີພື້ນເມືອງ ໃນໝູ່ນັກຮຽນ

ຮູບແບບ “ຊຸດຮຽນຂັບຮ້ອງເພງພື້ນເມືອງໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ” ໂດຍສູນໜູນຊ່ວຍນັກຮຽນນັກສຶກສານະຄອນ ເກິ່ນເທີ ແລະ ໂຮງຮຽນສາມັນຖາຍບິ່ງເຢືອງ ສົມທົບກັນປະຕິບັດ ໄດ້ເປີດໂຕໃນເດືອນ ພຶດສະພາ ທີ່ຜ່ານມາ. ໂດຍໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍນັບແຕ່ວັນ 10 ມິຖູນາ ຊຸດຮຽນຂັບຮ້ອງເພງພື້ນເມືອງ ເຄື່ອນໄຫວໃນຕອນເຊົ້າວັນສຸກປະຈຳອາທິດຢູ່ ໂຮງຮຽນສາມັນຖາຍບິ່ງເຢືອງ. ຜ່ານນັ້ນກໍ່ເປັນການປຸກລຸກຄວາມເມົາມົວເພງພື້ນເມືອງໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ ຊ່ວຍໃຫ້ພວກນ້ອງເພີ່ມຄວາມນິຍົມດົນຕີພື້ນເມືອງຂອງບັນດາເຜົ່າ
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