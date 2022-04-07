ຂ່າວສານ
ການເຄື່ອນໄຫວອວຍພອນບຸນປີໃໝ່ Chol Chnam Thmay ຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນ
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ຄະນະຜູ້ແທນຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປມອບຂອງຂວັນໃຫ້ສະມາຄົມສາມັກຄີ ພະສົງຮັກຊາດນະຄອນເກິ່ນເທີ, ວັດ Pothisomron ແລະ ພະມະຫາອາຈານ, ເຈົ້າອະທິການວັດ, ພະອາຈານ, ພະສົງສຳມະເນນ, ພຸດທະສາສະນິກກະຊົນ ແລະ ຄອບຄົວຊາວຂະແມດີເດັ່ນໃນບໍລິເວນນະຄອນເກິ່ນເທີ.
ການນຳຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ນະຄອນເກິ່ນເທີມອບຂອງຂວັນບຸນປີໃໝ່ໃຫ້ແກ່ບັນດາພຸດທະສາສະນິກກະຊົນພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຜົ່າ ຂະແມ (ພາບ: TTXVN)
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ເມສາ, ຢູ່ວັດ Pothisomron, ເມືອງ O Mon, ນະຄອນ ເກິ່ນເທີ, ທ່ານປະທານຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ໂດວັນຈຽນ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ອວຍພອນບຸນປີໃໝ່ ແລະ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ຜູ້ມີຍົກສັກຕຳແໜ່ງທາງສາສະໜາ ນິກາຍນິຣະຍານຂະແມ ພ້ອມກັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ເຜົ່າຂະແມທີ່ດີເດັ່ນໃນບໍລິເວນນະຄອນເກິ່ນເທີ, ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ Chol Chnam Thmay 2022. ທ່ານ ໂດວັນຈຽນ ຫວັງວ່າ ຜູ້ມີຍົດສັກຕຳແໜ່ງ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຜົ່າຂະແມ ຈະຕັດສິນໃຈສາມັກຄີ ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກໍ່ສ້າງຊົນນະບົດໃໝ່, ຕັ້ງໜ້າປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດ. ທ່ານ ໂດວັນຈຽນ ຫວັງວ່າ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຈະສາມັກຄີ ເປັນຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວກັນ, ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຕໍ່ພັກ, ປະຕິບັດຕາມອຳນາດການປົກຄອງ, ບໍ່ຟັງຄວາມຂອງກຸ່ມຄົນທີ່ບໍ່ດີ, ຕັ້ງໜ້າອອກແຮງງານທຳການຜະລິດ, ຮັບໃຊ້ການພັດທະນາບ້ານເກີດເມືອງນອນ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ຄະນະຜູ້ແທນຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປມອບຂອງຂວັນໃຫ້ສະມາຄົມສາມັກຄີ ພະສົງຮັກຊາດນະຄອນເກິ່ນເທີ, ວັດ Pothisomron ແລະ ພະມະຫາອາຈານ, ເຈົ້າອະທິການວັດ, ພະອາຈານ, ພະສົງສຳມະເນນ, ພຸດທະສາສະນິກກະຊົນ ແລະ ຄອບຄົວຊາວຂະແມດີເດັ່ນໃນບໍລິເວນນະຄອນເກິ່ນເທີ.
ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາງບຸຍທິມິງຮ່ວາຍ ຫົວໜ້າຄະນະຂົນຂວາຍປະຊາຊົນສູນກາງພັກ ກໍ່ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນ, ອວຍພອນປີໃໝ່ໃຫ້ແກ່ພະສົງສຳມະເນນ, ພຸດທະສາສະນິກກະຊົນນິກາຍນິຣະຍານ, ຜູ້ຕາງໜ້າພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຜົ່າຂະແມ ທີ່ພວມດຳລົງຊີວິດຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ນັກສຶກສາລາວ, ກຳປູເຈຍ, ໄທ ທີ່ພວມຮ່ຳຮຽນຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)