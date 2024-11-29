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ຂ່າວສານ

ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້​ານ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ​ແມ່ນ​ເສົ​າ​ຄ້ຳ​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ການ​ພົວ​ພັນ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ

ວັນທີ 27 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ໂຕກຽວ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ (ວັນທີ 22 ທັນວາ 1994 – 22 ທັນວາ 2024) ແລະ 35 ປີ ແຫ່ງວັນທົ່ວປວງຊົນ ຫວຽດນາມ ປ້ອງກັນຊາດ.
ບັນດາຜູ້ແທນຖ່າຍຮູບເປັນທີ່ລະນຶກ (ພາບ: TTXVN)

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານ ຟ້າມກວາງຮ້ຽວ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຍີ່ປຸ່ນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ມີການພົວພັນດ້ານປ້ອງກັນຊາດກັບກວ່າ 100 ປະເທດ, ເຂົ້າຮ່ວມກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບຂອງ ສປຊ ແຕ່ປີ 2014. ເມື່ອເວົ້າເຖິງການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຟ້າມກວາງຮ້ຽວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“50 ກວ່າປີ ນັບແຕ່ມື້ສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ, ການພົວພັນຮ່ວມມືມິດຕະພາບລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ຍີປຸ່ນ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງໃນບັນດາຂົງເຂດ, ຍີ່ປຸ່ນ ນັບມື້ນັບກາຍເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດທີ່ໜ້າໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ສໍາຄັນແຖວໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ. ໃນສະພາບການນັ້ນ, ການພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຮັບການເປີດກວ້າງ ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ແລະ ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງກວ່າເກົ່າ, ກາຍເປັນຈຸດພົ້ນເດັ່ນ, ເປັນເສົາຄ້ຳສຳຄັນໃນການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ຫວຽດນາມ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ມີຫຼາຍຜົນປະໂຫຍດຍຸດທະສາດລວມ. ເລື່ອງສອງປະເທດຍົກລະດັບການພົວພັນຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ໄດ້ສ້າງກຳລັງໜູນໃໝ່, ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືໃນຫຼາຍດ້ານ, ໃນນັ້ນ ມີການພົວພັນດ້ານປ້ອງກັນຊາດລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ຂ້າພະເຈົ້າເຊືື່ອໝັ້ນວ່າ ການພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ ຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການຍົກສູງຂຶ້ນລະດັບສູງໃໝ່, ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງສອງປະເທດ, ເພື່ອສັນຕິພາບ, ວັດທະນາຖາວອນຂອງພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ: ໃຫ້​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເກັບ​ອ​າ​ກອນສຳ​ລັບ​ອົງ​ການ​ສື່​ມວນ​ຊົນ ເພື່ອ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ການ​ເມືອງ

ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ: ໃຫ້​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເກັບ​ອ​າ​ກອນສຳ​ລັບ​ອົງ​ການ​ສື່​ມວນ​ຊົນ ເພື່ອ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ການ​ເມືອງ

ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການເຮັດວຽກຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XV, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະເພາະກ່ຽວກັບວຽກງານບຸກຄະລາກອນ.
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