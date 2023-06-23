ຂ່າວສານ
ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເສົາຄ້ຳຂອງການພົວພັນຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບ ກູບາ
ນະທີ່ນີ້, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ໂດຍຕີລາຄາວ່າ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໃນການພົວພັນລວມລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ການພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດລະຫວ່າງສອງປະເທດ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເສົາຄ້ຳ, ເປັນແບບຢ່າງຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃຫ້ຂົງເຂດອື່ນໆ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສອງຝ່າຍຈະເຫັນດີເປັນເອກະພາບສຸມໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍການພົວພັນຮ່ວມມືໃນບາງຂົງເຂດ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ, ພິເສດແມ່ນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ; ແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການດ້ານວິຊາສະເພາະ; ແລກປ່ຽນນາຍທະຫາຍໜຸ່ມສອງປະເທດ; ອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດ; ຮ່ວມມືກັນກໍ່ສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ເສນາຮັກ, ວຽກງານການເມືອງ…
ກໍໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນດຽວກັນ, ທ່ານພົນໂທ ຫງວຽນເຕິນເກືອງ, ເສນາທິການໃຫຍ່ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການພົບປະກັບທ່ານພົນໂທ Alvaro Lopez Miera ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກຳລັງປະກອບອາວຸດປະຕິວັດ ກູບາ.