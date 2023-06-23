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ຂ່າວສານ

ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ເສົາ​ຄ້ຳ​ຂອງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມື ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ ກັບ ກູ​ບາ

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໃນການພົວພັນລວມລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ການພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດລະຫວ່າງສອງປະເທດ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເສົາຄ້ຳ, ເປັນແບບຢ່າງຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃຫ້ຂົງເຂດອື່ນໆ.
ພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານພົນໂທ Alvaro Lopez Miera ລັດຖະມົນຕີກະຊວງບັນດາກຳລັງປະກອບອາວຸດປະຕິວັດ ກູບາ (ພາບ: TTXVN)
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານພົນໂທ Alvaro Lopez Miera ລັດຖະມົນຕີກະຊວງບັນດາກຳລັງປະກອບອາວຸດປະຕິວັດ ກູບາ. ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານໄດ້ດຳເນີນການພົບປະສົນທະນາ.

ນະທີ່ນີ້, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ໂດຍຕີລາຄາວ່າ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໃນການພົວພັນລວມລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ການພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດລະຫວ່າງສອງປະເທດ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເສົາຄ້ຳ, ເປັນແບບຢ່າງຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃຫ້ຂົງເຂດອື່ນໆ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສອງຝ່າຍຈະເຫັນດີເປັນເອກະພາບສຸມໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍການພົວພັນຮ່ວມມືໃນບາງຂົງເຂດ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ, ພິເສດແມ່ນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ; ແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການດ້ານວິຊາສະເພາະ; ແລກປ່ຽນນາຍທະຫາຍໜຸ່ມສອງປະເທດ; ອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດ; ຮ່ວມມືກັນກໍ່ສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ເສນາຮັກ, ວຽກງານການເມືອງ…

ກໍໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນດຽວກັນ, ທ່ານພົນໂທ ຫງວຽນເຕິນເກືອງ, ເສນາທິການໃຫຍ່ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການພົບປະກັບທ່ານພົນໂທ Alvaro Lopez Miera ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກຳລັງປະກອບອາວຸດປະຕິວັດ ກູບາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮັດແຄບຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງເຂດພາກ- ບາດກ້າວເດີນກ່ຽວກັບຄວາມຍຸຕິທຳສັງຄົມຂອງຫວຽດນາມ

ຮັດແຄບຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງເຂດພາກ- ບາດກ້າວເດີນກ່ຽວກັບຄວາມຍຸຕິທຳສັງຄົມຂອງຫວຽດນາມ

ໃນເຄິ່ງອາຍຸການຊຸດທີ XIII (2020-2025)ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີຫລາຍບາດກ້າວເດີນກ່ຽວກັບການລົບລ້າງຄວາມອຶດຫິວຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຢູ່ເຂດຊົນເຜົ່າສ່ວນຫນ້ອຍ. ສິ່ງນີ້ໄດ້ຊ່ວຍ ຮັດແຄບຄວາມແຕກໂຕນການພັດທະນາ ລະຫວ່າງເຂດທົ່ງພຽງ ແລະ ເຂດພູດອຍ, ປະກອບສ່ວນຢັ້ງຢືນໝາກຜົນກ່ຽວກັບຄວາມຍຸຕິທຳສັງຄົມຂອງຫວຽດນາມ.
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