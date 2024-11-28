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ຂ່າວສານ

ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ການ​ສຶກ​ສາ​ລະ​ຫວ່າງ 4 ແຂວງ​ເຂດຊາຍ​ແດນ ຫວ​ຽດ​ນາມ ກັບ ຈີນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນ ຮ່າຢາງ, ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນວຽກງານການສຶກສາລະຫວ່າງ 4 ແຂວງເຂດຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ, ລວມມີ: ຮ່າຢາງ, ກາວບັ່ງ, ລ້າງເຊີນ, ກວ໋າງນິງ ແລະ ເຂດປົກຄອງດ້ວຍຕົນເອງຊາວເຜົ່າ ຈວາງ, ແຂວງ ກວງຊີ (ປະເທດ ຈີນ).
ພິທີລົງນາມການຮ່ວມມື (ພາບ: TTXVN)

ກອງປະຊຸມໄດ້ສະຫງວນເວລາເພື່ອປຶກສາຫາລື, ແລກປ່ຽນມະຕະການຍົກສູງປະສິດທິຜົນໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 4 ແຂວງເຂດຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ ແລະ ເຂດປົກຄອງດ້ວຍຕົນເອງ ຊາວເຜົ່າຈວາງ, ແຂວງ ກວາງຊີ (ຈີນ).

ໃນກອງປະຊຸມ, ການນຳພະແນກສຶກສາ ແລະ ບໍາລຸງສ້າງ 4 ແຂວງເຂດຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ ແລະ ພະແນກສຶກສາເຂດປົກຄອງດ້ວຍຕົນເອງຊົນເຜົ່າ ຈວາງ ແຂວງ ກວາງຊີ (ຈີນ); ພະແນກແຮງງານ - ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມແຂວງ ຮ່າຢາງ ໄດ້ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳປີ 2024 ກ່ຽວກັບການພັດທະນາສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບການສຶກສາ ລະຫວ່າງ 4 ແຂວງ ເຂດ ຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ ແລະ ເຂດປົກຄອງດ້ວຍຕົນເອງຊາວເຜົ່າ ຈວາງ ແຂວງ ກວາງຊີ (ຈີນ).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ

ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ

ຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ 2 ແມ່ນລາງວັນທີ່ສົມກັບການອຸທິດສ່ວນ, ແມ່ນການຮັບຮູ້ການປະກອບສ່ວນທີ່ດີເດັ່ນຂອງ Metfone ໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 15 ປີຜ່ານມາ ນັບທັງຜົນງານໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຢູ່ ກຳປູເຈຍ, ຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ, ກໍຄື ຢັ້ງຢືນກຳລັງຄວາມສາມາດຂອງວິສາຫະກິດກອງທັບ ຫວຽດນາມ.
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