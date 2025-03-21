ຂ່າວສານ
ການຮັບຮອງ “ງານບຸນ ເວຍບ່າຈົວຊືນຸຍຊາມ” ເປັນມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຕາງໜ້າຂອງມວນມະນຸດ
ໃນພິທີ, ທ່ານ Jonathan Baker, ຫົວໜ້າຜູ້ຕາງໜ້າອົງການວິທະຍາສາດ, ການສຶກສາ ແລະ ວັດທະນະທຳ ສປຊ (UNESCO) ຫວຽດນາມ ໄດ້ມອບໃບຢັ້ງຢືນຈາກອົງການ UNESCO ຈົດ “ງານບຸນເວຍບ່າຈົວຊືນຸຍຊາມ” ເຂົ້າບັນຊີລາຍຊື່ມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸຕາງໜ້າຂອງມວນມະນຸດ ໃຫ້ແກ່ການນຳກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການນຳແຂວງ ອານຢາງ. ທ່ານ ຮວ່າງດ້າວເກືອງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ປະກາດໂຄງການກະທຳແຫ່ງຊາດໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າມໍລະດົກງານບຸນ ເວຍບ່າຈົວຊືນຸຍນາມ. ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໃນພິທີ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ມາຍວັນຈິງ ຖືວ່າ:
“ງານບຸນເວຍບ່າຈົວຊືນຸຍຊາມ ໄດ້ຮັບການຈົດຊື່ເຂົ້າບັນຊີລາຍຊື່ມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸຕາງໜ້າຂອງມວນມະນຸດແມ່ນຄວາມເປັນກຽດຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈ. ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າແຂວງ ອານຢາງ ແລະ ບັນດາກະຊວງ, ຄະນະ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຕ້ອງມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ປົກປ້ອງພື້ນຖານວັດທະນະທຳຂອງຊາດ; ອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າຂອງງານບຸນເວົ້າສະເພາະ ແລະ ມໍລະດົກວັດທະນະທຳຂອງ ຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ.”
ງານບຸນເວຍບ່າຈົວຊືນຸຍຊາມ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 22 ເມສາ ຫາວັນທີ 27 ເມສາ ໄລ່ຕາມຈັນທະປະຕິທິນ ເພື່ອເຊີດຊູຄຸນງາມຄວາມດີຂອງ ບ່າຈົວນຸຍຊາມ ຜູ້ປົກປັກຮັກສາຊາຍແດນຂອງປະເທດຊາດ, ສອນປະຊາຊົນດຳນາປູກເຂົ້າ. ນີ້ແມ່ນງານບຸນພື້ນເມືອງທີ່ເປັນເອກະລັກ ຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຂດທົ່ງພຽງຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ ຫວຽດນາມ.