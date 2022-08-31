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ຂ່າວສານ

ການ​ອະ​ໄພ​ຍະ​ໂທດ ຢັ້ງ​ຢືນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​​ຂອງ​ພັກ, ລັດ ແລະ ມູນ​ເຊື້ອ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ​ຂອງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ

ທ່ານ ຟ້າມແທັງຮ່າ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການປະທານປະເທດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການອະໄພຍະໂທດປີ 2022, ອີກຄັ້ງໜຶ່ງເປັນການຢັ້ງຢືນນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລັດ ແລະ ມູນເຊື້ອມະນຸດສະທຳຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ ທີ່ມີຕໍ່ນັກໂທດ, ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ປັບປຸງແກ້ໄຂຕົນເອງ, ຝືກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມຕົນເອງໃຫ້ກາຍເປັນຄົນດີ, ມີປະໂຫຍດຕໍ່ສັງຄົມ.
  ທ່ານ ຟ້າມແທັງຮ່າ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການປະທານປະເທດ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ (ພາບ: VOV)  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 31 ສິງຫາ, ຫ້ອງວ່າການປະທານປະເທດ ໄດ້ສົມທົບກັບກະຊວງຕຳຫຼວດ, ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ປະກາດຂໍ້ຕົກລົງອະໄພຍະໂທດປີ 2022 ຂອງ ປະທານປະເທດ. ຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ດັ່ງກ່າວແລ້ວ, ປະທານປະເທດໄດ້ອະໄພຍະໂທດໃຫ້ນັກໂທດ ກ່ວາ 2430 ຄົນ ທີ່ກຳລັງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຈຳຄຸກ ຂອງສານ ແລະ ນັກໂທດທີ່ກຳລັງ ຢຸດ ແລະ ໂຈະການປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ ໄດ້ຮັບການອະໄພຍະໂທດໃນຄັ້ງນີ້. ນີ້ແມ່ນບັນດານັກໂທດທີ່ມີການປັບປຸງແກ້ໄຂຕົນເອງ, ອອກແຮງງານ, ຮ່ຳຮຽນດີ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ, ທ່ານ ຟ້າມແທັງຮ່າ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການປະທານປະເທດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການອະໄພຍະໂທດປີ 2022, ອີກຄັ້ງໜຶ່ງເປັນການຢັ້ງຢືນນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລັດ ແລະ ມູນເຊື້ອມະນຸດສະທຳຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ ທີ່ມີຕໍ່ນັກໂທດ, ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ປັບປຸງແກ້ໄຂຕົນເອງ, ຝືກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມຕົນເອງໃຫ້ກາຍເປັນຄົນດີ, ມີປະໂຫຍດຕໍ່ສັງຄົມ. ທ່ານກ່າວວ່າ:

ກໍ່ຄືກັນການອະໄພຍະໂທດຜ່ານມາ, ຂັ້ນຕອນການພິຈາລະນາ, ຕົກລົງອະໄພນະໂທດໃຫ້ນັກໂທດ ທີ່ກຳລັງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຈຳຄຸກຂອງສານ ແລະ ນັກໂທດທີ່ກຳລັງໂຈະ, ຢຸດປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຈຳຄຸກ ຂອງສານ ໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງຮັດກຸມ, ເປີດເຜີຍ, ຍຸຕິທຳ, ຊັດເຈນ, ຮັບປະກັນປະຊາທິປະໄຕຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສປຊ ປະກາດຈຸດສຸມຂອງກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 77 ຈະມາເຖິງ

ສປຊ ປະກາດຈຸດສຸມຂອງກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 77 ຈະມາເຖິງ

ທີ່ສັບປະດາຂັ້ນສູງຂອງກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 77, ຈຸດພົ້ນເດັ່ນສຳຄັນຂອງເຫດການ, ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 20 ກັນຍາ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງປະມຸກລັດ ແລະ ການນຳຈາກບັນດາປະເທດໃນໂລກນັບຮ້ອຍທ່ານ.
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