ຂ່າວສານ
ການສົ່ງອອກຜັກ, ໝາກໄມ້ຂອງ ຫວຽດນາມ ຄາດວ່າຈະລື່ນກາຍ 7 ຕື້ USD
ຕາມກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຫວຽດນາມ, ການສົ່ງອອກຜັກ, ໝາກໄມ້ໃນເດືອນມິຖຸນາຂອງ ຫວຽດນາມ ຄາດວ່າບັນລຸເກືອບ 780 ລ້ານ USD. ໃນ 6 ເດືອນຂອງປີ 2024, ການສົ່ງອອກຜັກ, ໝາກໄມ້ໄດ້ນຳໜ້າໃນຜະລິດຕະພັນກະເສດປະເພດຕ່າງໆ ດ້ວຍວົງເງິນສົ່ງອອກເກືອບ 3.5 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນກ່ວາ 28% ເມື່ອທຽບກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ. ຕະຫຼາດສົ່ງອອກຜັກ, ໝາກໄມ້ຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນ ຈີນ, ສ.ເກົາຫຼີ, ຍີ່ປຸ່ນ, ໄທ….ທ່ານ ຫງວຽນແທັງບິງ ປະທານສະຫະສະມາຄົມຜັກ, ໝາກໄມ້ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ປະລິມານການຜະລິດຜັກ, ໝາກໄມ້ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 6%/ປີ. ການສະໜອງແມ່ນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ເປັນປົກກະຕິ. ທີສອງແມ່ນຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດໂລກໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ, ແຕ່ນີ້ຮອດທ້າຍປີ 2024, ຂະແໜງຜັກ, ໝາກໄມ້ ຫວຽດນາມ ຍັງມີບັນດາເງືອ່ນໄຂສະດວກເພື່ອພັດທະນາ.
ຈີນ ຍັງແມ່ນ ຕະຫຼາດຕົ້ນຕໍຂອງຜັກ, ໝາກໄມ້ ຫວຽດນາມ ຂະນະທີ່ມີໝາກໄມ້ 10 ຊະນິດໄດ້ສົ່ງອອກຕາມໂຄຕາ. ຫວ່າງແລ້ວນີ້, ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ ໄດ້ສີ້ນສຸດການເຈລະຈາອະນຸສັນຍາສະບັບໃໝ່ ກ່ຽວກັບການເປີດປະຕູສົ່ງອອກໝາກຖົ່ວລຽນແຊ່ເຢັນ, ໝາກໜອດ, ໝາກເຜັດ ແລະ ໝາກພ້າວສົດ ຊື່ງຄາດວ່າຈະເຊັນໃນເຄິ່ງທ້າຍປີນີ້. ທ່ານ ຝຸ່ງດຶກຕຽນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ການຄ້າ ແລະ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຝ້ນ. ຫວ່າງແລ້ວນີ້: ຫວຽດນາມ ໄດ້ສິ້ນສຸດການເຈລະຈາເຊັນກັບຈີນ ກ່ຽວກັບການສົ່ງອອກໝາກຖົ່ວລຽນແຊ່ເຢັນ, ໝາກພ້າວ. ນີ້ແມ່ນກາລະໂອກາດຂອງ ຫວຽດນາມ ເພື່ອສາມາດສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະເສດດ້ວຍປະລິມານ ແລະ ມູນຄ່າຫຼາຍກ່ວາ.
ດ້ວຍກຳລັງໜູນ ແລະ ທ່າເຕີບໂຕຄືໃນປະຈຸບັນ, ຂະແໜງຜັກ, ໝາກໄມ້ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຈະສາມາດບັນລຸວົງເງິນສົ່ງອອກດ້ວຍມູນຄ່າສະຖິຕິຄືແຕ່ 7-7.5 ຕື້ USD ໃນປີນີ້.