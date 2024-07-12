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ຂ່າວສານ

ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ສິນ​ໃນ​ນ້ຳ 6 ເດືອນ​ຕົ້ນ​ປີ 2024 ບັນ​ລຸ 4,4 ຕື້ USD

6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2024 ມູນຄ່າການສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳທັງໝົດບັນລຸກວ່າ 4,4 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 7% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ.
ປຸງແຕ່ງປາຈາ ກຽມສົ່ງອອກ (ພາບ: TTXVN)

ຕາມສະຫະສະມາຄົມການປຸງແຕ່ງ ແລະ ສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳ (Vasep) ແລ້ວ, ໃນເດືອນມິຖຸນາ, ການສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳໃນທົ່ວປະເທດບັນລຸ 875 ລ້ານ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 14% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນ.  6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2024 ມູນຄ່າການສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳທັງໝົດບັນລຸກວ່າ 4,4 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 7% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ. ໃນເດືອນ ມິຖຸນາ, ວົງເງິນສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳບັນລຸລະດັບສູງທີ່ສຸດ ນັບແຕ່ຕົ້ນປີມາຮອດປັດຈຸບັນ ໃນຂະນະທີ່ສິນຄ້າສົ່ງອອກຫຼັກແຫຼ່ງສ່ວນຫຼາຍ ລ້ວນແຕ່ມີການເຕີບໂຕສູງ; ໃນນັ້ນ, ການສົ່ງອອກປາຈາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 22%, ປາທູນ່າ ເພີ່ມຂຶ້ນ 40%, ກະປູມ້າເພີ່ມຂຶ້ນ 59%; ສະເພາະກຸ້ງ ເພີ່ມຂຶ້ນໜ້ອຍໜຶ່ງ 7%. ການສົ່ງອອກປາທູນ່າໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ຢັ້ງຢືນວ່າມີລະດັບການເຕີບໂຕພົ້ນເດັ່ນກວ່າ, ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 25% ດ້ວຍວົງເງິນການຄ້າບັນລຸ 477 ລ້ານ USD. ການສົ່ງອອກປາທູນ່າ ໄປຍັງຕະຫຼາດສ່ວນຫຼາຍ ລ້ວນແຕ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ.

ສອງຕະຫຼາດສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳໃຫຍ່ສຸດຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນ ອາເມລິກາ ແລະ ຈີນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 14% ແລະ 18% ຕາມລຳດັບ. Vasep ກໍຄາດວ່າລະດັບການເຕີບໂຕຂອງການສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳຂອງ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2024 ນີ້ຈະສູງກວ່າໄລຍະດຽວກັນປະມານ 15%, ບັນລຸກວ່າ 5,5 ຕື້ USD; ການສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳຂອງທັງປີຈະບັນລຸ 10 ຕື້ USD.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ລາວ ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນາມ: ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ ລາວ ຂອ​ງ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ຍຸກ​ສະ​ໄໝ​ໃໝ່

ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ລາວ ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນາມ: ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ ລາວ ຂອ​ງ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ຍຸກ​ສະ​ໄໝ​ໃໝ່

ນັບແຕ່ວັນທີ 11 - 12 ກໍລະກົດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ມີການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ລາວ. ເລື່ອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ເລືອກເອົາ ລາວ ເປັນປະເທດທຳອິດ ທີ່ໄປຢ້ຽມຢາມໃນຖານະຕຳແໜ່ງໃໝ່ຂອງຕົນນັ້ນ ໄດ້ເປັນການຢັ້ງຢືນແກ່ການສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນແບບພິເສດ ແລະ ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ລາວ ມີຄວາມເປັນກຽດ ຕ້ອນຮັບປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ມາຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້” - ນີ້ແມ່ນການຕີລາຄາຂອງທ່ານນາງ ຄຳເພົາ ເອີນທະວັນ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ປະຈຳ ສສ.ຫວຽດນາມ ໃນການສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ເນື່ອງໃນໂອກາດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ລາວ ຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ.
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