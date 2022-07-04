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ຂ່າວສານ

ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ສິນ​ໃນ​ນ້ຳ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ການ​ເຕີມ​ໂຕ​ຢ່າງ​ແຮງ

ດ້ວຍສັນຍານທີ່ຕັ້ງໜ້ານີ້, ສະຫະພັນປຸງແຕ່ງ ແລະ ສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳ ຫວຽດນາມ ຄາດວ່າ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ, ການສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳ ຈະຂຶ້ນເຖິງ 10 ຕື້ USD ໃນປີນີ້.
  ພາບປະກອບ: vasep  

 ຕາມຕົວເລກຫຼ້າສຸດຂອງສະຫະພັນການປຸງແຕ່ງ ແລະ ສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳ ຫວຽດນາມ, 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022, ການສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳຂອງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸ 5,8 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 41% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2021. ນີ້ແມ່ນລະດັບການເຕີບໂຕບັນລຸລະດັບສະຖິຕິຂອງຂະແໜງສິນໃນນ້ຳ. ໃນນັ້ນ, ຜະລິດຕະພັນ 2 ປະເພດແມ່ນ ກຸ້ງ ແລະ ປາຈາ ໄດ້ຮັບການຊົມໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ. ການສົ່ງອອກມີສັນຍານທີ່ຕັ້ງໜ້າ ດັ່ງນັ້ນມີວິສາຫະກິດສິນໃນນ້ຳຫຼາຍແຫ່ງພວມມີຄວາມປະເອີບໃຈຕໍ່ການຕະຫຼາດ.

ດ້ວຍສັນຍານທີ່ຕັ້ງໜ້ານີ້, ສະຫະພັນປຸງແຕ່ງ ແລະ ສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳ ຫວຽດນາມ ຄາດວ່າ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ, ການສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳ ຈະຂຶ້ນເຖິງ 10 ຕື້ USD ໃນປີນີ້. ໃນຂະນະນັ້ນ, ຄາດວ່າການສົ່ງອອກກຸ້ງໃນປີນີ້ ສາມາດລື່ນກາຍລະດັບ 4 ຕື້ USD. ໂດຍສະເພາະການສົ່ງອອກປ່າຈາ ກໍ່ຮັບຮູ້ການເຕີບໂຕບັນລຸລະດັບສະຖິຕິ, ບັນລຸ 1,4 ຕື້ USD ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ໝໍ ຫວຽດ​ນາມ ກວດພະ​ຍາດ ແລະ ແຈກ​ຢາຍ​ຢຸກ​ຢາ​ໃຫ້​ແກ່​ພໍ່​ແມ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຊາວ ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ໄສ​ຢູ່ ລາວ ແລະ ປະ​ຊາ​ຊົ​ນ ລາວ

ທ່ານ​ໝໍ ຫວຽດ​ນາມ ກວດພະ​ຍາດ ແລະ ແຈກ​ຢາຍ​ຢຸກ​ຢາ​ໃຫ້​ແກ່​ພໍ່​ແມ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຊາວ ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ໄສ​ຢູ່ ລາວ ແລະ ປະ​ຊາ​ຊົ​ນ ລາວ

ລາຍການກວດພະຍາດ, ແຈກຢາຍຢຸກຢາ ແລະ ມອບຂອບຂວັນໃຫ້ແກ່ຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ລາວ ແລະ ປະຊາຊົນ ລາວ ທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳປີ, ມີຄວາມໝາຍນະນຸດສະທໍາ, ນ້ຳໃຈອູ້ມຊູຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ ແລະ ເປັນການສະແດງຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງອົງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ທີ່ມີຕໍ່ຊາວຫວຽດນາມ ທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນ. ນີ້ກໍແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຕອບສະໜອງ “ປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ ປີ 2022”, ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດຄົບຮອບ 60 ປີ ແລະ ວັນເຊັນສົນທິສັນຍາມິດຕ
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