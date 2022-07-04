ຂ່າວສານ
ການສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳຂອງ ຫວຽດນາມ ມີການເຕີມໂຕຢ່າງແຮງ
ຕາມຕົວເລກຫຼ້າສຸດຂອງສະຫະພັນການປຸງແຕ່ງ ແລະ ສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳ ຫວຽດນາມ, 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022, ການສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳຂອງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸ 5,8 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 41% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2021. ນີ້ແມ່ນລະດັບການເຕີບໂຕບັນລຸລະດັບສະຖິຕິຂອງຂະແໜງສິນໃນນ້ຳ. ໃນນັ້ນ, ຜະລິດຕະພັນ 2 ປະເພດແມ່ນ ກຸ້ງ ແລະ ປາຈາ ໄດ້ຮັບການຊົມໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ. ການສົ່ງອອກມີສັນຍານທີ່ຕັ້ງໜ້າ ດັ່ງນັ້ນມີວິສາຫະກິດສິນໃນນ້ຳຫຼາຍແຫ່ງພວມມີຄວາມປະເອີບໃຈຕໍ່ການຕະຫຼາດ.
ດ້ວຍສັນຍານທີ່ຕັ້ງໜ້ານີ້, ສະຫະພັນປຸງແຕ່ງ ແລະ ສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳ ຫວຽດນາມ ຄາດວ່າ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ, ການສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳ ຈະຂຶ້ນເຖິງ 10 ຕື້ USD ໃນປີນີ້. ໃນຂະນະນັ້ນ, ຄາດວ່າການສົ່ງອອກກຸ້ງໃນປີນີ້ ສາມາດລື່ນກາຍລະດັບ 4 ຕື້ USD. ໂດຍສະເພາະການສົ່ງອອກປ່າຈາ ກໍ່ຮັບຮູ້ການເຕີບໂຕບັນລຸລະດັບສະຖິຕິ, ບັນລຸ 1,4 ຕື້ USD ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ.