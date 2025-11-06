Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ກະ​ເສດ​ເຄື່ອງ​ປ່າ​ຂອງ​ດົງ, ສິນ​ໃນ​ນ້ຳ​ຮັກ​ສາ​ທ່າ​ເຕີບ​ໂຕ​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ໃນ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ຈາກ​ໄພ​ພິ​ບັດ​ທຳ​ມະ​ຊາດ

ຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຍັງຮັກສາທ່າເຕີບໂຕທີ່ຕັ້ງໜ້າ ເຖິງວ່າຖືກຜົນກະທົບຈາກພາຍຸ, ຝົນຕົກໜັກ ແລະ ການຜັນແປຂອງຕະຫຼາດ.
(ພາບ: nhandan.vn)

ວົງເງິນສົ່ງອອກໃນ 10 ເດືອນຜ່ານມາບັນລຸກວ່າ 58 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 13% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ. ທົ່ວຂະແໜງສູ້ຊົນປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາເປົ້າໝາຍ, ມຸ່ງໄປເຖິງບັນລຸຄາດໝາຍວາງອອກໃນປີ 2025 ດ້ວຍໝາກຜົນຮອບດ້ານ ແລະ ຍືນຍົງ.

ນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຍົກອອກມາໃນການຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳເດືອນພະຈິກຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 5 ພະຈິກ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.

ຂໍ້ມູນຂ່າວໃນການຖະແຫຼງຂ່າວດັ່ງກ່າວເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ວົງເງິນສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົ່ງ, ສິນໃນນ້ຳເດືອນ ຕຸລາ ຄາດວ່າບັນລຸ 5,96 ຕື້ USD, ຍົກຍອດມູນຄ່າ 10 ເດືອນຂອງປີ 2025 ຂຶ້ນເປັນ 58 ຕື້ USD. ນີ້ແມ່ນຕົວເລກທີ່ໜ້າປະທັບໃຈໃນສະພາບການຝົນຕົກໜັກເກີດຂຶ້ນໃນວົງກວ້າງຢູ່ເກືອບທຸກແຂວງຂອງພາກເໜືອ ແລະ ພາກກາງ, ກໍ່ຜົນກະທົບຕໍ່ການປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ປູກລ້ຽງສິນໃນນ້ຳ. ອາຊີ ສືບຕໍ່ແມ່ນຕະຫຼາດສົ່ງອອກໃຫຍ່ສຸດ (ກວມເອົາ 44,7%), ຖັດມາແມ່ນ ທະວີບອາເມລິກາ (22,7%) ແລະ ເອີຣົບ (13ດ8%), ດ້ວຍບັນດາຕະຫຼາດຫຼັກແຫຼ່ງລວມມີ ຈີນ, ອາເມລິກາ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ. ລາຄາສົ່ງອອກສະເລ່ຍຂອງຫຼາຍປະເພດສິນຄ້າຫຼັກແຫຼ່ງສືບຕໍ່ຮັກສາທ່ວງທ່າເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

