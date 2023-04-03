ຂ່າວສານ
ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຂອງຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ອົດສະຕາລີ: ຂີດໝາຍພົ້ນເດັ່ນໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ
ເມື່ອແບ່ງປັນກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງ, ຄວາມໝາຍຂອງການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອົດສະຕາລີ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Andrew Goledzinowski ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ນີ້ເປັນຄັ້ງທີ 3 ເຊິ່ງປະມຸກລັດ ອົດສະຕາລີ ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ, ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຄົບຮອບ 50 ປີ (1973-2023). ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ຈະແມ່ນຂີດໝາຍພົ້ນເດັ່ນໃນປີສະເຫຼີມສະຫຼອງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ. ທ່ານ David Hurley ເປັນການນຳຜູ້ທຳອິດໃນບັນດາການນຳຂັ້ນສູງສຳຄັນຂອງ ອົດສະຕາລີ ທີ່ຈະມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ໃນປີນີ້.
ການເຄື່ອນໄຫວສຳຄັນທີ່ສຸດໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນ ການພົບປະຂັ້ນສູງ. ຄາດວ່າ, ຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ອົດສະຕາລີ David Hurley ຈະພົບປະກັບການນຳຂັ້ນສູງທັງ 4 ທ່ານຂອງ ຫວຽດນາມ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ທ່ານ David Hurley ກໍຈະມີການພົບປະກັບກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ, ພົບປະອະດີດນັກສຶກສາ ທີ່ເຄີຍຮ່ຳຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຕ່າງໆຂອງ ອົດສະຕາລີ.