ຂ່າວສານ
ການຢ້ຽມຢາມສິງກະໂປຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ປັບປຸງ ພື້ນຖານການພົວພັນອັນໝັ້ນແກ່ນລະຫວ່າງ ສິງກະໂປ - ຫວຽດນາມ
ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວ ສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ, ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ມີການຢ້ຽມຢາມ ສິງກະໂປ ແຕ່ວັນທີ ວັນທີ 8 – 10 ກຸມພາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສິງກະໂປ Vivian Balakrishman ຖືວ່າ ສິງກະໂປ ແລະ ຫວຽດນາມ ມີຫຼາຍກາລະໂອກາດຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກວ່າ, ໃນນັ້ນ ຕ້ອງຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືບົນພື້ນຖານເສດຖະກິດດີຈີຕອນ - ນີ້ແມ່ນບຸລິມະສິດຂອງທັງສອງປະເທດ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ສອງປະເທດກໍຕ້ອງຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍຂົງເຂດໃໝ່, ຄື: ຄວາມປອດໄພທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ, ຂໍ້ມູນຂ້າມຊາຍແດນ, ນະຄອນອັດສະລິຍະ, ປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ, ປັນຍາປະດິດ ແລະ ການຊຳລະທາງເຕັກນິກດີຈີຕອນ. ສິງກະໂປ ປາດຖະໜາຢາກຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດພະລັງງານທົດແທນ, ໃບຢັ້ງຢືນການບ່ອຍດີໂອຊິດກາກບອນ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງແບບຍືນຍົງ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍ ບັນລຸລະດັບປ່ອຍດີໂອຊິດກາກບອນລົງເປັນ 0 ໃນປີ 2050.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສິງກະໂປ Vivian Balakrishnan ເນັ້ນໜັກວ່າ: ການຢ້ຽມຢາມ ສິງກະໂປ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະເປັນພື້ນຖານສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ສອງປະເທດຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ແລະ ຮ່ວມມືກັນສ້າງອະນາຄົດທີ່ສົດໄສ ແລະ ຍືນຍົງກວ່າ ກໍຄື ເພື່ອພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ສັນຕິພາບ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ.