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ຂ່າວສານ

ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ສິງ​ກະ​ໂປ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ປັບ​ປຸງ ພື້ນ​ຖານ​ການ​ພົວ​ພັນ​ອັນ​ໝັ້ນ​ແກ່ນ​ລະ​ຫວ່າງ ສິງ​ກະ​ໂປ - ຫວຽດ​ນາມ

ສິງກະໂປ ປາດຖະໜາຢາກຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດພະລັງງານທົດແທນ, ໃບຢັ້ງຢືນການບ່ອຍດີໂອຊິດກາກບອນ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງແບບຍືນຍົງ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍ ບັນລຸລະດັບປ່ອຍດີໂອຊິດກາກບອນລົງເປັນ 0 ໃນປີ 2050.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສິງກະໂປ ຫຼີຊຽນຫຼົງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 40,41  

ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວ ສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ, ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ມີການຢ້ຽມຢາມ ສິງກະໂປ ແຕ່ວັນທີ ວັນທີ 8 – 10 ກຸມພາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສິງກະໂປ Vivian Balakrishman ຖືວ່າ  ສິງກະໂປ ແລະ ຫວຽດນາມ ມີຫຼາຍກາລະໂອກາດຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກວ່າ, ໃນນັ້ນ ຕ້ອງຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືບົນພື້ນຖານເສດຖະກິດດີຈີຕອນ - ນີ້ແມ່ນບຸລິມະສິດຂອງທັງສອງປະເທດ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ສອງປະເທດກໍຕ້ອງຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍຂົງເຂດໃໝ່, ຄື: ຄວາມປອດໄພທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ, ຂໍ້ມູນຂ້າມຊາຍແດນ, ນະຄອນອັດສະລິຍະ, ປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ, ປັນຍາປະດິດ ແລະ ການຊຳລະທາງເຕັກນິກດີຈີຕອນ. ສິງກະໂປ ປາດຖະໜາຢາກຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດພະລັງງານທົດແທນ, ໃບຢັ້ງຢືນການບ່ອຍດີໂອຊິດກາກບອນ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງແບບຍືນຍົງ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍ ບັນລຸລະດັບປ່ອຍດີໂອຊິດກາກບອນລົງເປັນ 0 ໃນປີ 2050.

ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສິງກະໂປ Vivian Balakrishnan ເນັ້ນໜັກວ່າ: ການຢ້ຽມຢາມ ສິງກະໂປ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະເປັນພື້ນຖານສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ສອງປະເທດຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ແລະ ຮ່ວມມືກັນສ້າງອະນາຄົດທີ່ສົດໄສ ແລະ ຍືນຍົງກວ່າ ກໍຄື ເພື່ອພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ສັນຕິພາບ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ. 

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ງານບຸນ ຕຽນກົງທີ່ເປັນເອກະລັກຢູ່ເຂດເກາະຮ່ານາມ

ງານບຸນ ຕຽນກົງທີ່ເປັນເອກະລັກຢູ່ເຂດເກາະຮ່ານາມ

ງານບຸນຕຽນກົງຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ເຂດເກາະຮ່ານາມເທດສະບານກວ໋າງອຽນແຂວງກວ໋າງນິງແຕ່ວັນທີ 5 ຫາວັນທີ 7 ເດືອນຈຽງໄລ່ຕາມຈັນທະປະຕິທິນແຕ່ລະປີ. ງານບຸນເພື່ອແນໃສ່ເຊີດຊູຄວາມງາມທາງດ້ານວັດທະນະທຳອັນເປັນປະເພນີ ກິນເຂົ້າຄິດຮອດຄຸນນາກິນປາຄິດຮອດຄຸນນ້ຳຂອງຊາວເຂດປາກທະເລແບັກດັງ.
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