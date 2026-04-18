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ຂ່າວສານ

ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ​ຢູ່ ຈີນ ຂອງ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ແມ່ນ​​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຄັ້ງປະ​ຫວັດ​ສາດ​ແຫ່ງ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ທີ່​ແທດ​ຈິງ

“ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ​ຢູ່ ຈີນ ຂອງ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ແມ່ນ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຄັ້ງ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ແຫ່ງ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ທີ່​ແທດ​ຈິງ”. ນີ້​ແມ່ນ​ຄຳ​ຕີ​ລາ​ຄ​າ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ ສ​ຈ. ຮານ​ຈີນ​ເຢືອ, ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ແຖວ​ໜ້າ​ກ່ຽວ​ກັບ ຫວຽດ​ນາມ, ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ອາ​ວຸ​ໂສ​ຂອງ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ລັດ​ທິ Marx, ຂຶ້ນ​ກັບ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ສັງ​ຄົມ ຈີນ, ເມື່ອ​ຕອບ​ສຳ​ພາດ​ຕໍ່​ນັກ​ຂ່າວ VOV.
  ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໂຕ​ເລິມ ແລະ ທ່ານ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ສີ​ຈີ້ນ​ຜິງ (ພາບປະ​ກອບ: VOV)  

ຕາມ​ທ່ານ​ ສ​ຈ. ຮານ​ຈີນ​ເຢືອ ແລ້ວ, ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຈີນ​ ຂອງ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໂຕ​ເລິມ ໄດ້​ຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ການ​ນຳ ຫວຽດ​ນາມ ຖື​ສາຍ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ຈີນ ເປັນ​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ສຸດ; ສ່ອງ​ແສງ​​ຄົບ​ຖ້ວນທັດ​ສະ​ນະ​ຖື​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ກັບ ຈີນ ແມ່ນ​ສະ​ເໝີ​ຕົ້ນ​ສະ​ເໝີ​ປາຍ, ຄຳ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຕ້ອງ​ການ​ພາ​ວະ​ວິ​ໄສ, ການ​ຄັດ​ເລືອກ​ຍຸດ​ທະ​ສາ​ດ ແລະ ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ແຖວ​ໜ້າ​ໃນ​​ແນວ​ທາງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດທັງ​ໝົດ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ.

“ສຳ​ລັບ​ຝ່າຍ ຈີນ, ອາດ​ຈະ​ເຫັນ​ໄດ້​ວ່າ, ພ​ວກ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຖື​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຂອງ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໂຕ​ເລິມ ເປັນ​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ສຸດ. ໃນ​ການ​ພົບ​ປະ​ສອງ​ຝ່າຍ, ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ສີ​ຈີ້ນ​ຜິງ ໄດ້​ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ: ບໍ່​ວ່າ​ໃນ​ສະ​ພາບ​ການ​ສາ​ກົນ​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ສາຍ​ພົວ​ພັນ ຈີນ - ຫວຽດ​ນາມ ຍາມ​ໃດ​ກໍ​ຈະ​ແມ່ນ​ທິດ​ທາງ​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ໃນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ການ​ທູດ​ຖານ​ບ້ານ​ໃກ້​ເຮືອນ​ຄຽງ​ຂອງ ​ຈີນ. ສິ່ງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໄດ້​ຢັ້ງ​ຢືນ​ຄືນ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ການ​ພົວ​ພັນ ຈີນ - ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ ຈີນ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ດ່າ​ໜັງ ຈັດຫຼາຍ​ເຫດ​ການ, ງານ​ບຸນ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ພັກ​ບຸນ​ໄຫວ້​ບູ​ຊາ​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ຊີ​ວິດ​ຮຸ່ງ, ວັນ​ປົດ​ປ່ອຍ​ພາກ​ໃຕ້ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ວັນ​ກຳ​ມະ​ກອນ​ສາ​ກົນ

ດ່າ​ໜັງ ຈັດຫຼາຍ​ເຫດ​ການ, ງານ​ບຸນ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ພັກ​ບຸນ​ໄຫວ້​ບູ​ຊາ​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ຊີ​ວິດ​ຮຸ່ງ, ວັນ​ປົດ​ປ່ອຍ​ພາກ​ໃຕ້ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ວັນ​ກຳ​ມະ​ກອນ​ສາ​ກົນ

ນັບ​ແຕ່​ນີ້​ຮອດ​ໂອ​ກາດ​ພັກ​ບຸນ​ໄຫວ້​ບູ​ຊາ​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ຊີ​ວິດ ຮຸ່ງ (ວັນ​ທີ 10 ເດືອນ 3 ໄລ່​ຕາມ​ຈັນ​ທະ​ປະ​ຕິ​ທິນ), ວັນ​ປົດ​ປ່ອຍ​ພາກ​ໃຕ້, ທ້ອນ​ໂຮມ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ ຫວຽດ​ນາມ ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ (ວັນ​ທີ 30 ເມ​ສາ) ແລະ ວັນ​ກຳ​ມະ​ກອນ​ສາ​ກົນ (ວັນ​ທີ01 ພຶດ​ສະ​ພາ), ຢູ່​ນະ​ຄອນ ດ່າ​ໜັງ ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ປະ​ມານ 15 ເຫດ​ການ, ງານ​ບຸນ​ທີ່​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລັກ, ກ້າວ​ເຂົ້າ​ສູ່​ລະ​ດູ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ທີ່​ຄຶກ​ຄື້ນ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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