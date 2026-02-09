ຂ່າວສານ
ການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ກຳປູເຈຍ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສ້າງກຳລັງໜູນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການພົວພັນສອງຝ່າຍ
ວັນທີ 8 ກຸມພາ, ສຳນັກຂ່າວສານແຫ່ງຊາດ ກຳປູເຈຍ (AKP) ໄດ້ເອົາລົງບົດຂຽນກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມໃນວັນທີ 6 ກຸມພາ, ໃນນັ້ນເນັ້ນໜັກວ່າ ການຢ້ຽມຢາມສ້າງກຳລັງໜູນພັດທະນາໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການພົວພັນສອງຝ່າຍ ໃນບັນດາຂົງເຂດລະຫວ່າງສອງປະເທດ.
ໃນບົດຂຽນທີ່ມີຫົວຂໍ້ “ກຳລັງໜູນໃໝ່ໃນການພົວພັນ ກຳປູເຈຍ - ຫວຽດນາມ”, AKP ສະຫງວນເວລາຫຼາຍເພື່ອແນະນຳເນື້ອໃນຂອງການພົບປະລະຫວ່າງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ແລະ ທ່ານປະທານພັກປະຊາຊົນ ກຳປູເຈຍ (CPP) Samdech Techo Hun Sen. ສອງຝ່າຍໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າການພົວພັນລະຫວ່າງສອງພັກ ແມ່ນພື້ນຖານກຳນົດທິດສັງລວມການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ, ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນການພົບປະລະຫວ່າງກົມການເມືອງ ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ຄະນະປະຈຳສູນກາງພັກປະຊາຊົນ ກຳປູເຈຍມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ, ສ້າງພື້ນຖານການເມືອງອັນໝັ້ນແກ່ນ, ກຳນົດທິດໃຫ້ແກ່ການພົວພັນ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂບາງບັນຫາລະອຽດລະຫວ່າງສອງປະເທດ.