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ຂ່າວສານ

ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຈີນຂອງ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝຸ​ຈ້ອງ ຈະ​ມີ​ຜົນ​ສະ​ທ້ອນ​ເຖິງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ສອງ​ພັກ, ສອງ​ລັດ ຫວຽດ​ນາມ - ຈ​ີນຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງ

ການຢ້ຽມຢາມຈີນຢ່າງເປັນທາງການໃນລະຫວ່າງວັນທີ 30 ຕຸລາ ຫາວັນທີ 1 ພະຈິກ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຕີລາຄາສູງຈາກວົງການນັກຊ່ຽວຊານ, ນັກຮຽນຮູ້ຈີນ.

ການຢ້ຽມຢາມຈີນຢ່າງເປັນທາງການໃນລະຫວ່າງວັນທີ 30 ຕຸລາ ຫາວັນທີ 1 ພະຈິກ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຕີລາຄາສູງຈາກວົງການນັກຊ່ຽວຊານ, ນັກຮຽນຮູ້ຈີນ. 

    

ທ່ານເລຂາທິຫານໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສິຈິ້ນຜິງ ມອບຫຼຽນໄຊມິດຕະພາບໃຫ້ແກ່ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່  ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ (ພາບ: TTXVN.)

ທ່ານ ຢ້າງຕາງຈື້ ນັກຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາສາກົນຂອງສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມ ຈີນ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ຖະແຫຼງການຮ່ວມຂອງສອງປະເທດໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຂອບເຂດເນື້ອໃນຮ່ວມມືເຊິ່ງສອງຝ່າຍປຶກສາຫາລືໄດ້ເປີດກວ້າງກ່ວາ, ບັນດາຫົວເລື່ອງຮ່ວມມືກໍ່ພັດທະນາຕາມທິດເລິກເຊິ່ງ ແລະ ຮອບດ້ານກ່ວາ. ທ່ານ ຢ້າງຕາງຈື້ ເນັ້ນໜັກວ່າການຢ້ຽມຢາມຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ການພົວພັນສອງພັກ, ສອງລັດ ຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເຊິກເຊິ່ງໃນອະນາຄົດ.

ການຢ້ຽມຢາມໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ. ກ່ອນອື່ນໝົດ, ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ ສວມບົດບາດສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການເສີມຂະຫຍາຍນ້ຳໃຈມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອລະຫວ່າງຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ. ພ້ອມທັງສວມບົດບາດສຳຄັນໃນການເພີ່ມທະວີ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຈີນ ຫວຽດນາມ ເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກໃນຍຸກສະໄໝໃໝ່, ໃນນັ້ນ ມີການຊຸກຍູ້ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ພັດທະນາຂອງພາກພື້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າຖືວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ບັນດາໝາກຜົນນີ້ ຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນທິດທາງການພັດທະນາຂອງການພົວພັນຈີນ ຫວຽດນາມ, ນຳການພົວພັນສອງປະເທດສືບຕໍ່ກ້າວຂຶ້ນໃນພາຍພາກໜ້າ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊັກຖາມລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊັກຖາມລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ

ເນື້ອໃນການຊັກຖາມສຳລັບທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ ລວມມີ: ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງລັດ, ສ້າງລັດຖະບານດີຈີຕອນ, ອຳນາດການປົກຄອງດີຈີຕອນ.
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