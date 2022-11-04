ຂ່າວສານ
ການຢ້ຽມຢາມຈີນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ ຈະມີຜົນສະທ້ອນເຖິງການພົວພັນສອງພັກ, ສອງລັດ ຫວຽດນາມ - ຈີນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ
ການຢ້ຽມຢາມຈີນຢ່າງເປັນທາງການໃນລະຫວ່າງວັນທີ 30 ຕຸລາ ຫາວັນທີ 1 ພະຈິກ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຕີລາຄາສູງຈາກວົງການນັກຊ່ຽວຊານ, ນັກຮຽນຮູ້ຈີນ.
ທ່ານເລຂາທິຫານໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສິຈິ້ນຜິງ ມອບຫຼຽນໄຊມິດຕະພາບໃຫ້ແກ່ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ (ພາບ: TTXVN.)
ທ່ານ ຢ້າງຕາງຈື້ ນັກຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາສາກົນຂອງສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມ ຈີນ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ຖະແຫຼງການຮ່ວມຂອງສອງປະເທດໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຂອບເຂດເນື້ອໃນຮ່ວມມືເຊິ່ງສອງຝ່າຍປຶກສາຫາລືໄດ້ເປີດກວ້າງກ່ວາ, ບັນດາຫົວເລື່ອງຮ່ວມມືກໍ່ພັດທະນາຕາມທິດເລິກເຊິ່ງ ແລະ ຮອບດ້ານກ່ວາ. ທ່ານ ຢ້າງຕາງຈື້ ເນັ້ນໜັກວ່າການຢ້ຽມຢາມຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ການພົວພັນສອງພັກ, ສອງລັດ ຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເຊິກເຊິ່ງໃນອະນາຄົດ.
ການຢ້ຽມຢາມໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ. ກ່ອນອື່ນໝົດ, ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ ສວມບົດບາດສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການເສີມຂະຫຍາຍນ້ຳໃຈມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອລະຫວ່າງຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ. ພ້ອມທັງສວມບົດບາດສຳຄັນໃນການເພີ່ມທະວີ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຈີນ ຫວຽດນາມ ເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກໃນຍຸກສະໄໝໃໝ່, ໃນນັ້ນ ມີການຊຸກຍູ້ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ພັດທະນາຂອງພາກພື້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າຖືວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ບັນດາໝາກຜົນນີ້ ຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນທິດທາງການພັດທະນາຂອງການພົວພັນຈີນ ຫວຽດນາມ, ນຳການພົວພັນສອງປະເທດສືບຕໍ່ກ້າວຂຶ້ນໃນພາຍພາກໜ້າ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)