ຂ່າວສານ
ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອິນໂດເນເຊຍ ສືບຕໍ່ທ່ວງທ່າພັດທະນາອັນດີງາມ
ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງລັດຖະບານ ອິນໂດເນເຊຍ, ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອິນໂດເນເຊຍ Prabowo Subianto ແລະ ດຳເນີນບາງການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍຢູ່ ອິນໂດເຍເຊຍ ແຕ່ວັນທີ 19 ຕຸລາ - 21 ຕຸລາ 2024. ການປະຕິບັດງານຢູ່ຕ່າງປະເທດປະເທດຄັ້ງນີ້ ໄດ້ດຳເນີນໃນສະພາບການພົວພັວັນມິດຕະພາບລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ ສືບຕໍ່ພັດທະນາຢ່າງແຮງໃນໄລຍະຜ່ານມາ.
ເມື່ອຕອບຄຳຖາມຂອງນັກຂ່າວ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອິນໂດເນເຊຍ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອິນໂດເນເຊຍ ຕະວັນທົງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ນີ້ແມ່ນຈຸດເວລາສຳຄັນໃນການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ແມ່ນຈຸດເວລາ ເພື່ອໃຫ້ສອງຝ່າຍສະຫຼຸບຄືນບັນດາຜົນງານທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 70 ປີ ຜ່ານມາ ແລະ ວາງອອກບັນດາທິດທາງຮ່ວມມືໃໝ່ເພື່ອເພີ່ມທະວີການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດກວ່າອີກ. ການນຳຂັ້ນສູງສອງປະເທດກໍຕົກລົງເຫັນດີນຳກັນວ່າ ຈະຍົກລະດັບການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.”
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ສອງຝ່າຍຄາດວ່າ ຈະແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີ ແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ (30/12/1955 - 30/12/2025).