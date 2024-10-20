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ຂ່າວສານ

ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ສືບ​ຕໍ່​ທ່ວງ​ທ່າ​ພັ​ດ​ທະ​ນາ​ອັນ​ດີ​ງາມ

“ນີ້ແມ່ນຈຸດເວລາສຳຄັນໃນການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ແມ່ນຈຸດເວລາ ເພື່ອໃຫ້ສອງຝ່າຍສະຫຼຸບຄືນບັນດາຜົນງານທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 70 ປີ ຜ່ານມາ ແລະ ວາງອອກບັນດາທິດທາງຮ່ວມມືໃໝ່ເພື່ອເພີ່ມທະວີການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດກວ່າອີກ..."
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອິນໂດເນເຊຍ ຕະວັນທົງ

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງລັດຖະບານ ອິນໂດເນເຊຍ, ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອິນໂດເນເຊຍ Prabowo Subianto ແລະ ດຳເນີນບາງການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍຢູ່ ອິນໂດເຍເຊຍ ແຕ່ວັນທີ 19 ຕຸລາ - 21 ຕຸລາ 2024. ການປະຕິບັດງານຢູ່ຕ່າງປະເທດປະເທດຄັ້ງນີ້ ໄດ້ດຳເນີນໃນສະພາບການພົວພັວັນມິດຕະພາບລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ ສືບຕໍ່ພັດທະນາຢ່າງແຮງໃນໄລຍະຜ່ານມາ.

        ເມື່ອຕອບຄຳຖາມຂອງນັກຂ່າວ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອິນໂດເນເຊຍ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອິນໂດເນເຊຍ ຕະວັນທົງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

        “ນີ້ແມ່ນຈຸດເວລາສຳຄັນໃນການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ແມ່ນຈຸດເວລາ ເພື່ອໃຫ້ສອງຝ່າຍສະຫຼຸບຄືນບັນດາຜົນງານທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 70 ປີ ຜ່ານມາ ແລະ ວາງອອກບັນດາທິດທາງຮ່ວມມືໃໝ່ເພື່ອເພີ່ມທະວີການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດກວ່າອີກ. ການນຳຂັ້ນສູງສອງປະເທດກໍຕົກລົງເຫັນດີນຳກັນວ່າ ຈະຍົກລະດັບການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.”

        ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ສອງຝ່າຍຄາດວ່າ ຈະແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີ ແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ (30/12/1955 - 30/12/2025).

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ປ​ະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ ຄັ້​ງ​ທີ 6

ກອງ​ປ​ະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ ຄັ້​ງ​ທີ 6

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ ຄັ້ງທີ 6 ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 18 ຕຸລາ ຢູ່ນະຄອນ Adelaide, ເມືອງເອກຂອງລັດ ອົດສະຕາລີ ໃຕ້. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ແລະ ທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອົດສະຕາລີ Penny Wong ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມ.
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