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ຂ່າວສານ

ການ​ພົວ​ພັນ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ - ລັດ​ເຊຍ ນັບ​ມື້​ນັບ​ມີ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງກວ້າງ​ຂວາງ​ໃນ​ທຸກ​ຂົງ​ເຂດ

ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລັດເຊຍ ນັບມື້ນັບມີການພັດທະນາຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງໃນທຸກຂົງເຂດ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລັດເຊຍ ດັ່ງມິງຄອຍ.

ນີ້ແມ່ນການຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລັດເຊຍ ດັ່ງມິງຄອຍ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 75 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ (30 ມັງກອນ 1950-30 ມັງກອນ 2025).

ຕາມທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງມິງຄອບແລ້ວ, ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລັດເຊຍໃນປັດຈຸບັນແມ່ນການສືບທອດການພົວພັນມິດຕະພາບແບບພິເສດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ໂຊຫວຽດເກົ່າ ແລະ ດ້ວຍຄວາມຕັດສິນໃຈ ແລະ ຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງການນຳ, ປະຊາຊົນສອງປະເທດ ການພົວພັນສອງປະເທດມີການປ່ຽນແປງຢ່າງແຮງ, ສົມກັບມູນເຊື້ອການພົວພັນອັນດີງາມລະຫວ່າງສອງຊາດ. ທ່ານຊີ້ແຈ້ງວ່່າ:

“ດ້ວຍນ້ຳໃຈອາລົມຈິດທີ່ສຸດຈິດສຸດໃຈ ແລະ ສະໜິດຕິດພັນນັ້ນ, ພ້ອມກັບບັນດາໝາກຜົນ ແລະ ບົດຮຽນປະສົບການໃນການຮ່ວມມືອັນລ້ຳຄ່າລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ສືບຕໍ່ແມ່ນພື້ນຖານອັນໝັ້ນແກ່ນນຳການພົວພັນຮ່ວມມືໃນຫຼາຍດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລັດເຊຍ ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່ ແລະ ມີຄຸນນະພາບໃໝ່, ນັບມື້ນັບພັດທະນາເຂົ້າສູ່ລວງເລິກໃນທຸກຂົງເຂດ, ນັບແຕ່ດ້ານການເມືອງ - ການຕ່າງປະເທດ, ເສດຖະກິດ - ການຄ້າ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຕະຫຼອດຮອດວັດທະນະທຳສັງຄົມ, ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ການສຶກສາ, ການພົບປະແລກປ່ຽນປຊະຊົນ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບຸ​ນ​ເຕັດ​ວົງ​ຄະ​ນະ​ຍາດ​ ປີ​ມະ​ເສັງ 2025 ແຫ່ງ​ຄວາມ​ອົບ​ອຸ່ນ ຢູ່​ນິວຢອກ

ບຸ​ນ​ເຕັດ​ວົງ​ຄະ​ນະ​ຍາດ​ ປີ​ມະ​ເສັງ 2025 ແຫ່ງ​ຄວາມ​ອົບ​ອຸ່ນ ຢູ່​ນິວຢອກ

ທີ່ວັນບຸນ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ປີນີ້ມີຄວາມໝາຍພິເສດສຳລັບຫວຽດນາມ.
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