ຂ່າວສານ
ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລັດເຊຍ ນັບມື້ນັບມີການພັດທະນາຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງໃນທຸກຂົງເຂດ
ນີ້ແມ່ນການຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລັດເຊຍ ດັ່ງມິງຄອຍ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 75 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ (30 ມັງກອນ 1950-30 ມັງກອນ 2025).
ຕາມທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງມິງຄອບແລ້ວ, ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລັດເຊຍໃນປັດຈຸບັນແມ່ນການສືບທອດການພົວພັນມິດຕະພາບແບບພິເສດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ໂຊຫວຽດເກົ່າ ແລະ ດ້ວຍຄວາມຕັດສິນໃຈ ແລະ ຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງການນຳ, ປະຊາຊົນສອງປະເທດ ການພົວພັນສອງປະເທດມີການປ່ຽນແປງຢ່າງແຮງ, ສົມກັບມູນເຊື້ອການພົວພັນອັນດີງາມລະຫວ່າງສອງຊາດ. ທ່ານຊີ້ແຈ້ງວ່່າ:
“ດ້ວຍນ້ຳໃຈອາລົມຈິດທີ່ສຸດຈິດສຸດໃຈ ແລະ ສະໜິດຕິດພັນນັ້ນ, ພ້ອມກັບບັນດາໝາກຜົນ ແລະ ບົດຮຽນປະສົບການໃນການຮ່ວມມືອັນລ້ຳຄ່າລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ສືບຕໍ່ແມ່ນພື້ນຖານອັນໝັ້ນແກ່ນນຳການພົວພັນຮ່ວມມືໃນຫຼາຍດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລັດເຊຍ ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່ ແລະ ມີຄຸນນະພາບໃໝ່, ນັບມື້ນັບພັດທະນາເຂົ້າສູ່ລວງເລິກໃນທຸກຂົງເຂດ, ນັບແຕ່ດ້ານການເມືອງ - ການຕ່າງປະເທດ, ເສດຖະກິດ - ການຄ້າ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຕະຫຼອດຮອດວັດທະນະທຳສັງຄົມ, ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ການສຶກສາ, ການພົບປະແລກປ່ຽນປຊະຊົນ.”