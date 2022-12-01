ຂ່າວສານ
ການພົບປະເຈລະຈາຂັ້ນສູງ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ
ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນການຢ້ຽມຢາມຂັ້ນສູງໃນຊ່ອງທາງພັກ, ລັ, ລັດຖະສະພາ ແລະ ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ; ສົມທົບກັນຈັດຕັ້ງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຄວາມໝາຍເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ (26/02/2023), ຍູ້ແຮງການຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອົດສະຕາລີ ໃນໄລຍະ 2020 – 2023 ກໍ່ຄືບັນດາຂໍ້ຕົກລົງ; ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ກະສິກຳ, ການສຶກສາ - ບຳລຸງສ້າງ, ທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ… ໂດຍເນັ້ນໜັກວ່າ ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດລະຫວ່າງສອງປະເທດຍັງມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢູ່, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແລະ ການນຳລັດຖະສະພາອົດສະຕາລີສອງທ່ານ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນວ່າດ້ວຍບົດບາດຂອງຕົນ, ສະພາແຫ່ງຊາດສອງປະເທດ ຈະຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ, ສ້າງເງື່ອນໄຂ ໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນສິນຄ້າ…
ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສະໜັບສະໜູນ ພິຈາລະນາການຍົກລະດັບການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ ຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ ໃນ ເວລາທີ່ເໝາະສົມ. ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງອົງການນິຕິບັນຍັດ, ການນຳສອງປະເທດໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການ, ວິຊາສະເພາະກ່ຽວກັບວຽກງານນິຕິບັນຍັດ, ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ, ສ້າງຄວາມສະດວກໃນການເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ກຸ່ມສະມາຊິກລັດຖະສະພາມິດຕະພາບ ຂອງສອງປະເທດ; ສົມທົບແລະສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນ ຢູ່ກົນໄກການຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ, ເວທີປາໄສລັດຖະສະພາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ
ສິ້ນສຸດການພົບປະເຈລະຈາ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ລັດຖະສະພາອົດສະຕາລີໃຫ້ແກ່ໄລຍະຕໍ່ໄປໂດຍມີເນື້ອໃນການຮ່ວມມືໃໝ່ເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງກ່ວາເກົ່າໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ແລະ ກໍ່ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະສະພາອົດສະຕາລີ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອົດສະຕາລີ Antony Albanese. ທີ່ການພົບປະ, ສອງຝ່າຍໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບັນຫາສາກົນ ແລະ ຢ້ຳຄືນຄຳໝັ້ນສັນຍາສຳລັບບົດບາດໃຈກາງຂອງອາຊຽນ ແລະ ພາກພື້ນ ແຫ່ງສັນຕິພາບ, ວັດທະນາຖາວອນ, ສະຖຽນລະພາບ, ອະທິປະໄຕ ໄດ້ຮັບການເຄົາລົບ; ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄືນອີກເທື່ອໜຶ່ງກ່ຽວກັບການຂັດແຍ້ງກັນໃນນັ້ນມີການຂັດແຍ້ງກັນຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ, ຄວນໄດ້ຮັບກນາແກ້ໄຂໂດຍສັນຕິວິທີ, ຕາມກົດໝາຍສາກົນ, ພິເສດແມ່ນສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລປີ 1982 (UNCLOS 1982).