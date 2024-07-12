ຂ່າວສານ
ການພົບປະສົນທະນາຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ - ລາວ: ກຳນົດທິດຮອບດ້ານທິດທາງການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດ້ຕີລາຄາສູງຄວາມໝາຍສຳຄັນຂອງການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ຕ່າງປະເທດຄັ້ງທໍາອິດຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ນັບແຕ່ເມື່ອໄດ້ຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງ; ພ້ອມທັງເນັ້ນໜັກວ່າ ເລື່ອງທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເລືອກປະເທດ ສປປ. ລາວ ເປັນປະເທດທຳອິດໄປຢ້ຽມຢາມໃນຖານະຕຳແໜ່ງໃໝ່ນັ້ນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຖືເປັນສຳຄັນຂອງພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ແລະ ສ່ວນຕົວທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ທີ່ມີຕໍ່ການພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ລາວ.
ເມື່ອແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບັນດາການກຳນົດທິດ, ມາດຕະການຊຸກຍູ້ບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມື, ການນຳສອງທ່ານໄດ້ຢັ້ງຢືນຄືນນະໂຍບາຍສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງສອງປະເທດ ແມ່ນຍາມໃດກໍຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ໃຫ້ບຸລິມະສິດສູງສຸດແກ່ການປັບປຸງ, ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ລາວ; ສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືຂັ້ນສູງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ກໍຄືລະຫວ່າງບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ; ເພີ່ມທະວີການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາຍຸດທະສາດ; ຍູ້ແຮງການແລກປ່ຽນການຢ້ຽມຢາມ, ພົບປະຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນ; ສຳຫຼວດກວດຄືນ ແລະ ຍົກສູງປະສິດທິຜົນບັນດາກົນໄກຮ່ວມມື, ຍູ້ແຮງການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ສຶກສາກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດ,ມູນເຊື້ອສາມັກຄີແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນສອງປະເທດ, ພິເສດແມ່ນຄົນລຸ້ນໜຸ່ມ; ນຳບັນດາເນື້ອໃນຂອງ ປຶ້ມປະຫວັດສາດການພົວພັນແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການຮຽນ - ການສອນ ຢູ່ຮາກຖານການສຶກສາແຫ່ງຕ່າງໆຂອງແຕ່ລະປະເທດ; ສົມທົບກັນສ້າງບັນດາກິດຈະກຳ ແລະ ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານປະຫວັດສາດກ່ຽວກັບການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ໃນນັ້ນມີສວນສາທາລະນະມິດຕະພາບ ລາວ - ຫວຽດນາມ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ.
ສອງຝ່າຍກໍເຫັນດີຍູ້ແຮງເສົາຄ້ຳຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເພື່ອສົມທົບກັນຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍໃໝ່; ສືບຕໍ່ສົມທົບກັນ, ໜູນຊ່ວຍເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບດ້ານການເມືອງ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນສັງຄົມຢູ່ແຕ່ລະປະເທດ; ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ກະຊວງຕຳຫຼວດສອງປະເທດໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ; ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາຊາຍແດນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສະກັດກັ້ນ, ຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນບັນດາອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ, ອາດ
ການນຳສອງທ່ານກໍເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ສາມັກຄີກັນ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເປັນໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ ແລະ ບັນດາກົນໄກໂດຍ ອາຊຽນ ນຳພາ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະສະໜັບສະໜູນລາວຈົນສຸດຄວາມສາມາດ ໃຫ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່, ບົດບາດສາກົນທີ່ສຳຄັນໃນປີ 2024 ໃຫ້ສຳເລັດຜົນ, ໃນນັ້ນ ມີບົດບາດເປັນປະທານ ອາຊຽນ ແລະ ປະທານ ໄອປາ.
ໃນການພົບປະສົນທະນາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ປະກາດຂອງຂວັນຈາກພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ທີ່ມອບໃຫ້ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ ອ້າຍນ້ອງ ແມ່ນລົດໂອໂຕໄຟຟ້າ VinFast ເພື່ອໜູນຊ່ວຍ ລາວ ຈັດບັນດາກິດຈະກຳສຳຄັນໃນປີປະທານ ອາຊຽນ 2024 ຢ່າງສຳເລັດຜົນ. ພາຍຫຼັງການພົບປະສົນທະນາ, ການນຳສອງປະເທດ ໄດ້ເປັນສັກຂີພິຍານພິທີມອບ - ຮັບເອກະສານຮ່ວມມືຈໍານວນໜຶ່ງ.