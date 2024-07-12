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ຂ່າວສານ

ການ​ພົບ​ປະ​ສົນ​ທະ​ນາຂັ້ນ​ສູງ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ: ກຳ​ນົດ​ທິດ​ຮອບ​ດ້ານ​ທິດ​ທາງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ກໍລະກົດ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບຢ່າງເປັນທາງການທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ມາຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ສປປ.ລາວ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ແລະ ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ດຳເນີນການພົບປະສົນທະນາ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ແລະ ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດ້ຕີລາຄາສູງຄວາມໝາຍສຳຄັນຂອງການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ຕ່າງປະເທດຄັ້ງທໍາອິດຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ນັບແຕ່ເມື່ອໄດ້ຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງ; ພ້ອມທັງເນັ້ນໜັກວ່າ ເລື່ອງທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເລືອກປະເທດ ສປປ. ລາວ ເປັນປະເທດທຳອິດໄປຢ້ຽມຢາມໃນຖານະຕຳແໜ່ງໃໝ່ນັ້ນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຖືເປັນສຳຄັນຂອງພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ແລະ ສ່ວນຕົວທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ທີ່ມີຕໍ່ການພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ລາວ.

        ເມື່ອແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບັນດາການກຳນົດທິດ, ມາດຕະການຊຸກຍູ້ບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມື, ການນຳສອງທ່ານໄດ້ຢັ້ງຢືນຄືນນະໂຍບາຍສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງສອງປະເທດ ແມ່ນຍາມໃດກໍຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ໃຫ້ບຸລິມະສິດສູງສຸດແກ່ການປັບປຸງ, ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ລາວ; ສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືຂັ້ນສູງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ກໍຄືລະຫວ່າງບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ; ເພີ່ມທະວີການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາຍຸດທະສາດ; ຍູ້ແຮງການແລກປ່ຽນການຢ້ຽມຢາມ, ພົບປະຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນ; ສຳຫຼວດກວດຄືນ ແລະ ຍົກສູງປະສິດທິຜົນບັນດາກົນໄກຮ່ວມມື, ຍູ້ແຮງການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ສຶກສາກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດ,ມູນເຊື້ອສາມັກຄີແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນສອງປະເທດ, ພິເສດແມ່ນຄົນລຸ້ນໜຸ່ມ; ນຳບັນດາເນື້ອໃນຂອງ ປຶ້ມປະຫວັດສາດການພົວພັນແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການຮຽນ - ການສອນ ຢູ່ຮາກຖານການສຶກສາແຫ່ງຕ່າງໆຂອງແຕ່ລະປະເທດ; ສົມທົບກັນສ້າງບັນດາກິດຈະກຳ ແລະ ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານປະຫວັດສາດກ່ຽວກັບການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ໃນນັ້ນມີສວນສາທາລະນະມິດຕະພາບ ລາວ - ຫວຽດນາມ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ.

ການພົບປະສົນທະນາລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ

ສອງຝ່າຍກໍເຫັນດີຍູ້ແຮງເສົາຄ້ຳຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເພື່ອສົມທົບກັນຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍໃໝ່; ສືບຕໍ່ສົມທົບກັນ, ໜູນຊ່ວຍເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບດ້ານການເມືອງ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນສັງຄົມຢູ່ແຕ່ລະປະເທດ; ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ກະຊວງຕຳຫຼວດສອງປະເທດໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ; ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາຊາຍແດນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສະກັດກັ້ນ, ຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນບັນດາອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ, ອາດ

ຊະຍາກຳຢາເສບຕິດ, ຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຜິດກົດໝາຍ; ເຂົ້າ - ອອກເມືອງຜິດກົດໝາຍ; ສືບຕໍ່ສົມທົບກັນໃນວຽກງານຊອກຫາ, ທ້ອນໂຮມ ແລະ ຈັດສົ່ງອັດຖິທະຫານອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານ ຫວຽດນາມ ທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດຢູ່ລາວ ກັບຄືນເມືອປະເທດ ແລະ ສ້ອມແປງ, ບູລະນະບັນດາອະນຸສອນສະຖານຮ່ວມສຳພັນສູ້ຮົບ ຫວຽດນາມ - ລາວ ແຫ່ງຕ່າງໆ.

ການນຳສອງທ່ານກໍເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ສາມັກຄີກັນ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເປັນໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ ແລະ ບັນດາກົນໄກໂດຍ ອາຊຽນ ນຳພາ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະສະໜັບສະໜູນລາວຈົນສຸດຄວາມສາມາດ ໃຫ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່, ບົດບາດສາກົນທີ່ສຳຄັນໃນປີ 2024 ໃຫ້ສຳເລັດຜົນ, ໃນນັ້ນ ມີບົດບາດເປັນປະທານ ອາຊຽນ ແລະ ປະທານ ໄອປາ.

ໃນການພົບປະສົນທະນາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ປະກາດຂອງຂວັນຈາກພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ທີ່ມອບໃຫ້ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ ອ້າຍນ້ອງ  ແມ່ນລົດໂອໂຕໄຟຟ້າ VinFast ເພື່ອໜູນຊ່ວຍ ລາວ ຈັດບັນດາກິດຈະກຳສຳຄັນໃນປີປະທານ ອາຊຽນ 2024 ຢ່າງສຳເລັດຜົນ. ພາຍຫຼັງການພົບປະສົນທະນາ, ການນຳສອງປະເທດ ໄດ້ເປັນສັກຂີພິຍານພິທີມອບ - ຮັບເອກະສານຮ່ວມມືຈໍານວນໜຶ່ງ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ຂັບລົດພາທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄປເລາະໄລຍະໜຶ່ງ. ຮູບພາບການນຳ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ຂີ່ລົດຄັນດຽວກັນ, ພ້ອມກັນລອງລົດໄຟຟ້າຕົວຈິງນັ້ນ ໄດ້ນຳມາເຊິ່ງອາລົມຈິດຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊົມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ລາວ ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນາມ: ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ ລາວ ຂອ​ງ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ຍຸກ​ສະ​ໄໝ​ໃໝ່

ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ລາວ ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນາມ: ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ ລາວ ຂອ​ງ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ຍຸກ​ສະ​ໄໝ​ໃໝ່

ນັບແຕ່ວັນທີ 11 - 12 ກໍລະກົດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ມີການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ລາວ. ເລື່ອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ເລືອກເອົາ ລາວ ເປັນປະເທດທຳອິດ ທີ່ໄປຢ້ຽມຢາມໃນຖານະຕຳແໜ່ງໃໝ່ຂອງຕົນນັ້ນ ໄດ້ເປັນການຢັ້ງຢືນແກ່ການສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນແບບພິເສດ ແລະ ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ລາວ ມີຄວາມເປັນກຽດ ຕ້ອນຮັບປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ມາຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້” - ນີ້ແມ່ນການຕີລາຄາຂອງທ່ານນາງ ຄຳເພົາ ເອີນທະວັນ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ປະຈຳ ສສ.ຫວຽດນາມ ໃນການສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ເນື່ອງໃນໂອກາດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ລາວ ຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ.
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