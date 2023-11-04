ຂ່າວສານ
ການພົບປະມິດຕະພາບສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ການາດາ
ຕາມທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ການາດາປະຈຳ ຫວຽດນາມ Shawn Perry Steil ແລ້ວ, ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ການາດາ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ພັດທະນາໂດຍອີງຕາມການເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນອັນໝັ້ນແກ່ນ ລະຫວ່າງປະຊາຊົນສອງປະເທດ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການ, ສ້າງຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ, ຊອກຫາບັນດາຄຸນຄ່າລວມ ແລະ ຮັກສາການຮ່ວມມືໃນທຸກກໍລະນີ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຍຸດທະສາດ ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກຂອງ ການາດາ ຈະຊຸກຍູ້ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມື, ຜ່ານນັ້ນ ກໍ່ປັບປຸງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ລະຫວ່າງສອງປະເທດກ່ວາອີກ; ທ່ານຢັ້ງຢືນວ່າ ການາດາ ຍາມໃດກໍ່ກຳນົດ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮວ່ມມືທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອປະກອບສ່ວນສ້າງພາກພື້ນມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ ທີ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ, ວັດທະນາຖາວອນ, ກົມກຽວ ແລະ ຍືນຍົງກ່ວາ.
ສ່ວນຝ່າຍ ຫວຽດນາມ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຮ່າກິມງອກ ໄດ້ເນັ້ນໜັ້ກເຖິງບົດບາດຂອງປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ເກືອບ 300.000 ຄົນ ກໍ່ຄືຂອງນັກສຶກສາ ຫວຽດນາມ ເກືອບ 20.000 ຄົນທີ່ພວມຮ່ຳຮຽນຢູ່ ການາດາ, ຖືນີ້ແມ່ນນັກການທູດ, ເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່, ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການເພີ່ມທະວີນ້ຳໃຈມິດຕະພາບຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ການສະໜິດຕິດພັນຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດ.