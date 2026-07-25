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ຂ່າວສານ

ການ​ປະ​ທະ​ກັນ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ - ອີີ​ຣານ: ມີລູກ​ເຮືອກວ່າ 6.000 ຄົນ​ຍັງ​ຕິດຄ້າງ​ຢູ່​ຊ່ອງ​ແຄບ​ທະ​ເລ Hormuz

ກ່ຽວ​ກັບ​ຊ່ອງ​ແຄບ​ທະ​ເລ Hormuz, ອົງ​ການສິດທິ​ມະ​ນຸດ ​ຂຶ້ນ​ກັບ ​ສ​ປ​ຊ ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ນີ້, ຊ່ວຍ​ອົບ​ພະ​ຍົບ ແລະ ພາ​ບັນ​ດາ​ລູກ​ເຮືອ 6.000 ຄົນທີ່​ພວມ​ຖືກ​ຕິດຄ້າງ​​ຢູ່​ນີ້ ​ກັບ​ເມືອ​ປະ​ເທດ​ໂດຍ​ດ່ວນ.
  ລູກ​ເຮືອ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ຖືກຕິດຄ້າງ​ຢູ່​ຊ່ອງ​ແຄບ​ທະ​ເລ Hormuz (ພາບ​ປະ​ກອບ: ຊິນຮົວ/VNA)  
ວັນ​ທີ 24 ກໍ​ລະ​ກົດ, ສື່ມວນ​ຊົນ ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ອີ​ຣານ ພວມ​ຍູ້​ໄວ​ວິ​ວັດ​ການ​ຟື້ນ​ຟູບັນ​ດາ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ທີ່ຖືກ​ທຳ​ລາຍ​ໃນ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ກັບ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແລະ ອິດ​ສະ​ລາ​ແອັນ. ໜັງສືພິມ Wall Street Journal ໄດ້​ຄັດ​ສະ​ເໜີ​ພາບ​ຖ່າຍ​ຈາກ​ດາວ​ທຽມ​ໂດຍ​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ອີ​ຣານ ພວມ​ສ້າງ​ບັນ​ດາ​ຮາກ​ຖານ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຢູ່​ໃຕ້​ດິນ, ບັນ​ດາ​ຂົວ, ລະ​ບົບ​ທ່າ​ກຳ​ປັ່ນ ແລະ ບັນ​ດາ​ຮາກ​ຖານ​ຜະ​ລິດ​ຢ່າງວ່ອງ​ໄວ. ແຫຼ່ງ​ຂ່າວ​ກໍ່​ຢັ້ງ​ຢືນ​ຄວາມ​ໄວ​ໃນ​ການ​ຟື້ນ​ຟູ​ຂອງ ​ອີ​ຣານ ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ໄວ​ກວ່າ​ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ, ອັນໄດ້ສ້າງ​ຄວາມ​ວິ​ຕົກ​ກັງວົນ​ຕໍ່​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ​ອິດ​ສະ​ລາ​ແອັນ ຫຼາຍ​ຄົນ. ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ, ກຳ​ລັງ​ພິ​ທັກ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ອິດ​ສະ​ລາມ ອີ​ຣານ ໃນ​ວັນ​ດຽວ​ກັນ​ກໍ່​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດທີ່​ມີ​ກອງ​ທັບ ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ​ ຕັ້ງທັ​ບ, ຕ້ອງຫຼີກອອກຈາກບັນ​ດາ​ຕຶກ​ອາ​ຄາ​ນທີ່​ກຳ​ລັງ​ນີ້​ກຳ​ນົດ​ວ່າ​ແມ່ນ​ບ່ອນ​ພັກ​ອາ​ໄສ​ຂອງ​ນາຍ​ທະ​ຫານ​ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ. ກ່ຽວ​ກັບ​ຊ່ອງ​ແຄບ​ທະ​ເລ Hormuz, ອົງ​ການສິດທິ​ມະ​ນຸດ ​ຂຶ້ນ​ກັບ ​ສ​ປ​ຊ ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ນີ້, ຊ່ວຍ​ອົບ​ພະ​ຍົບ ແລະ ພາ​ບັນ​ດາ​ລູກ​ເຮືອ 6.000 ຄົນທີ່​ພວມ​ຖືກ​ຕິດຄ້າງ​​ຢູ່​ນີ້ ​ກັບ​ເມືອ​ປະ​ເທດ​ໂດຍ​ດ່ວນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິງ​ຮຶງ: ດຽນ​ບຽນ​ຕ້ອງ​ສຸມ​ໃສ່​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່​ຮູບ​ແບບ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ ແລະ ທ່າ​ໄດ້​ປຽບ​ໃນ​ການ​ແກ້ງ​ແຍ້ງ​ສະ​ເພາະ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິງ​ຮຶງ: ດຽນ​ບຽນ​ຕ້ອງ​ສຸມ​ໃສ່​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່​ຮູບ​ແບບ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ ແລະ ທ່າ​ໄດ້​ປຽບ​ໃນ​ການ​ແກ້ງ​ແຍ້ງ​ສະ​ເພາະ

ດຽນ​ບຽນ​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ, ທ່າ​ໄດ້​ປຽບຫຼາຍ​ຢ່າງ; ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ແຂວງ ທີ່ບໍ່ໄດ້ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ໂຮມ​ເຂົ້າ​ກັບ​ແຂວງ​ອື່ນ.
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