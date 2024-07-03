ຂ່າວສານ
ການປະທະກັນ ຮາມາດ - ອິດສະຣາແອນ: ມີນັກໂທດ 50 ຄົນໄດ້ຮັບການປ່ອຍຕົວເປັນອິດສະຫລະ
ຖະແຫລງການຂອງຫ້ອງວ່າການນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິດສະຣາແອນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການປ່ອຍຕົວບັນດານັກໂທດແມ່ນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດພາຍຫລັງສານສູງສຸດຂອງປະເທດນີ້ ເປີດວາລະອະພິປາຍການຮ້ອງຟ້ອງບັນດາກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດກ່ຽວກັບສະພາບເຄັ່ງຄັດຢ່າງຮ້າຍແຮງໃນບັນດາຄ້າຍກັກຂັງ.
ເຫດການກ່ຽວຂ້ອງ, ໃນວັນດຽວກັນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອີຣານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານ Hakan Fidan , ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຕວກກີ, ທ່ານ Ali Bagheri Kani, ຜູ້ຮັກສາການລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອີຣານ ໄດ້ຕຳຫນິຕິຕຽນບັ້ນຮົບການທະຫານຂອງ ອິດສະຣາແອນ ຢູ່ ເຂດກາຊາ ແລະ ໃສ່ໃຈວ່າ ໃນບໍ່ວ່າການກະທຳໃດຂອງ ອິດສະຣາແອນ ທີ່ມີຕໍ່ ລີບັງ ຈະຕ້ອງຮັບການໂຕ້ຕອບຢ່າງແຮງ.
ຢູ່ ອິດສະຣາແອນ, ວັນທີ 1 ກໍລະກົດ, ມີນັກເຄື່ອນໄຫວສັນຕິພາບຂອງປະເທດນີ້ ນັບພັນໆຄົນ ລວມທັງ ຊາວຢິວ ແລະ ຊາວອິດສະຣາແອນ ເຊື້ອຊາດ ອາຣັບ ໄດ້ຈັດຕັ້ງເວທີປາໄສພິເສດຢູ່ ນະຄອນ Tel Aviv ເພື່ອແນໃສ່ຮຽກຮ້ອງລັດຖະບານ ແລະ ກອງທັບປະເທດນີ້ ຢຸດຕິການປະທະກັນ ຊື່ງໄດ້ແກ່ຍາວເກືອບ 9 ເດືອນຜ່ານມາ ຢູ່ ເຂດກາຊາ ຢ່າງທັນທີ. ສານລວມທີ່ບັນດານັກປະຖະກະຖາຢາກເຕື້ອງເຖິງນັ້ນແມ່ນ: “ມີພຽງແຕ່ສັນຕິພາບຈຶ່ງນຳມາເຊິ່ງຄວາມໝັ້ນຄົງໄດ້”