ຂ່າວສານ
ການປະທະກັນຢູ່ຕາເວັນອອກກາງ: ອາເມລິກາ ຢຸດຕິຊົ່ວຄາວການເຄື່ອນໄຫວປ້ອງກັນບັນດາກ່ຳປັ່ນໄປຜ່ອນຊ່ອງແຄບທະເລ Hormuz
ກໍໃນວັນທີ 05 ພຶດສະພາ, ທ່ານ Marco Rubio ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ແລະ ທ່ານ Pete Hegseth ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສົງຄາມ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ຄຳສັ່ງຢຸດຍິງຢູ່ຕາເວັນອອກກາງ ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວແມ່ນຍັງມີຜົນສັກສິດ, ເຖິງວ່າສະພາບການຍັງບໍ່ທັນມີສະຖຽນລະພາບ. ວໍຊິງຕັນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເຖິງວ່າ ບັ້ນການທະຫານທີ່ມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ ແນໃສ່ ອີຣານ ໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ສິ້ນສຸດແລ້ວກໍຕາມ, ແຕ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວດ້ານການທະຫານ “ມີລັກສະນະປ້ອງກັນຕົວ” ຍັງສືບຕໍ່ດຳເນີນຢູ່ເຂດຊ່ອງແຄບທະເລ Hormuz.
ໃນສານທີ່ໄດ້ເອົາລົງໃນສື່ສັງຄົມ Truth Social, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບັ້ນຮົບຮັບປະກັນສິດເສລີໃນການເດີນເຮືອຢູ່ຊ່ອງແຄບທະເລ Hormuz ຈະ “ຢຸດຕິຊົ່ວຄາວໃນໄລຍະເວລາອັນສັ້ນໆ” ເພື່ອຕີລາຄາເບິ່ງວ່າ ບັນດາຝ່າຍອາດຈະເຮັດສຳເລັດ ແລະ ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງຫຼືບໍ. ຕາມການນຳ ອາເມລິກາ ແລ້ວ, ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ໄດ້ຍົກອອກມາພາຍຫຼັງຂໍ້ສະເໜີຂອງ ປາກິດສະຖານ ແລະ ປະເທດອື່ນອີກຈຳນວນໜຶ່ງ.