ການປະຕິວັດເດຶອນສິງຫາ: ເວເນຊູເອລາ ຖື ຫວຽດນາມ ແມ່ນແບບຢ່າງທີ່ອົງອາດກ້າແກ່ນ
ໃນແຈ້ງການສື່ມວນຊົນໂດຍກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເວເນຊູເອລາ ປະກາດແລ້ວນັ້ນ, ລັດຖະບານ ເວເນຊູເອລາ ເນັ້ນໜັກວ່າ ວັນທີ 19 ສິງຫາ 1945 ແມ່ນ “ຂີດໝາຍປະຫວັດສາດກ່ຽວກັບເຈດຈຳນົງ ແລະ ຄວາມຕັດສິນໃຈ” ຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ, ເປັນພະຍານຫຼັກຖານສະແດງໃຫ້ໂລກເຫັນໄດ້ເຖິງນ້ຳໃຈບໍ່ຍອມຈຳນົນ ພ້ອມດ້ວຍຄວາມຕັດສິນໃຈອັນກ້າແກ່ນເພື່ອເປັນເຈົ້າຂອງຊາຕະກຳຂອງຕົນ”.
ລັດຖະບານ ເວເນຊູເອລາ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ແລະ ເວເນຊູເອລາ ໄດ້ແບ່ງປັນທັດສະນະຄ້າຍຄືກັນໃນບັນດາເວທີປາໄສສາກົນເປັນປະຈຳ, ພ້ອມກັນສະໜັບສະໜູນລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ການຮ່ວມມື ໃຕ້ - ໃຕ້. ພິເສດ, ເວເນຊູເອລາ ຍາມໃດກໍສະແດງຄວາມສະໜັບສະໜູນຕໍ່ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາບັນຫາສາກົນ.